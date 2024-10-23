不肖盜版業者讓台灣出版雪上加霜 李遠：我也是受害者！將更積極面對

立委陳培瑜提及近日台灣書籍成為不肖盜版業者鎖定的目標。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部近年針對出版業提出多面向政策，立委柯志恩今（23）日質詢提到，電子書借閱分潤太低，計次借閱每年雖有400萬人次，但每一本書出版社只得到9元，換算下來，一家出版社平均一年只拿到3萬6千元；她詢問文化部長李遠，「小型出版業愈經營愈辛苦，獨立出版幾乎沒有生存空間，這樣叫出版社怎麼活？」文化部長李遠聽了表示，「我也是受害者。」

立委柯志恩提到電子書借閱分潤太低。（記者董柏廷攝）

立委柯志恩針對出版業情況提到，政府在出版外銷上，從2019年的34億，到2022年33億，最多只能說「持平」，代表政府在出版外銷並無任何顯著幫忙，反觀韓國不論是書籍、IP授權，都是傾全國之力。雖然鼓勵出版電子化，但柯志恩說，在「電子書計次借閱」政策上亦有待加強，尤其分潤實在極低，以每年400萬借閱人次為例，每本書出版社只拿到9元，版權撥付出去約3600萬，但全台出版社約4千到5千家，算8成約1千家加入計次，平均一家只分到3萬6000元，儘管出版社不斷大聲疾呼「價格太低」會影響參與率，但文化部仍然不為所動。李遠聽了表示「我也是受害者，拿不到多少版稅。」並進一步表示，「會再跟人文出版司重新研議」。

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李遠表示自己也是「受害者」並承諾將更積極面對。（記者董柏廷攝）

此外，立委陳培瑜提及近日台灣書籍成為不肖盜版業者鎖定的目標，包含紙本書、電子書、有聲書、有聲課程等都遭淪陷，「甚至連前總統蔡英文、文化部長李遠的著作也不放過」，在「XYZ軟體補給站」上均遭盜版販售。李遠承諾，「將更積極面對。」

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