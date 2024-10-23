立委預言周杰倫演唱會開賣將｢發生慘況」 代購價6萬持續往上喊價

周杰倫大巨蛋演唱會將開賣，網上黃牛票與詐騙猖獗。（杰威爾提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為打擊黃牛票，文化部成立「黃牛檢舉專區」，不過市面上演唱會黃牛情況仍然嚴重。國民黨立委羅廷瑋今（23）日在立法院提到，中午12點將會「發生慘況」，原因是周杰倫演唱會開賣，但「都不是人在買，而是機器在買」，代購價格更喊逾6萬元。

羅廷瑋指出，周杰倫演唱會票價最貴6880元，但9月新聞消息公布，甚至連場次、詳細資訊都未公布，網路上就已經出現「代購價6萬2至6萬6」的現象，感慨為何民眾想要享受一場藝文活動、演唱會，會這麼困難？羅廷瑋指出，不管藝術品或是作者被所有粉絲或國人愛戴，是一個很崇高開心的事情。「但真正的粉絲沒辦法進入現場，反而黃牛還得意自己一個月賺幾百萬。」讓他感慨且痛心，「等等12點也一定會哀鴻遍野。」

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文化部為打擊黃牛，除了成立「黃牛檢舉專區」，也提出票面金額「10倍至50倍罰鍰」等機制加以應對，不過黃牛亂象仍然持續，不僅工程師寫程式搶票，甚至於詐騙賣假票等誇張亂象頻傳。李遠也感慨回應，「這個世界滿不公平的，粉絲看不到黃牛賺很多。」並承諾「文化部將會更積極針對黃牛現象研議辦法」。

立委羅廷瑋（左）指出，周杰倫演唱會票價最貴6800元，但網上代購價已喊到6萬2至6萬6。（圖擷取自國會頻道）

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