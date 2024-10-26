展現地方社區風貌 「綠培力」、「築角計畫」首度走入台灣設計展

「台南綠培力」和「台南築角」2大社造品牌計畫，首度參與2024台灣設計展衛星展。（南市都發局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台南綠培力」和「台南築角」2大社造品牌計畫，首度參與2024台灣設計展衛星展，透過影音拍攝和特製展示牌方式，向大眾傳遞台南城鄉一隅獨有的地方社區風貌和人文氣息。

「台南綠培力」計畫推動強調「從人出發」，透過社區規劃師發揮自我社會影響力，結合社區議題進行地方社區空間環境營造，連結過去和未來，拉近人與人之間的距離，重建人與人、環境土地、空間生活及大自然的連結。

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台南社造品牌展覽在321巷藝術聚落第25號展間。 （南市都發局提供）

「台南築角」引領全國大專院校青年學子，以實作、體驗及學習台南在地知識為核心價值，透過發掘啟蒙在地職人和社區人才，疊加青年學子的活力和創意，完成環境場域改造，相互陪伴共同協力，提昇在地認同感。

南市都發局長徐中強表示，展覽以「一座城市，一群人，為地方付出；與社區共好，讓台南成為我們的家」為主題，分為四大展區，帶領大家從不同角度深入探索這些地方社區故事，讓每一次當下時刻的感動、記憶和經驗，透過展覽分享帶給更多人力量。

「台南綠培力」和「台南築角」展覽時間，今（26）日至11月10日，在321巷藝術聚落第25號展間，11月2日培力成果發表會。

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