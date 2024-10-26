第19屆榮三盃全國學生棋王賽決賽名單揭曉！

第19屆榮三盃全國學生棋王賽今（26）日於自由時報一樓廣場舉辦選拔賽。（記者胡舜翔攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕〕第19屆「榮三盃全國學生棋王賽今（26）日登場，連續兩天的賽程，首日先進行選拔賽，分為小學組、中學組及大學組，歷經全天共5輪對弈後，各組前16強取得明日決賽資格，競逐學生棋王寶座。詳細入圍決賽名單如下：

姓名 ／ 就讀學校 ／年級／棋力

◎小學組

陳天宸 桃園大勇國小 小五 6

馬大濬 台北仁愛國小 小六 7

黃麒祐 彰化和東國小 小六 6

賴展翔 桃園同德國小 小六 6

岳群 台北仁愛國小 小五 6

吳君成 桃園莊敬國小 小六 6

鍾博安 桃園元生國小 小三 6

林泓佑 新北溪口國小 小五 7

盧綸 台北新生國小 小五 6

吳允中 高雄四維國小 小五 6

吳稚謙 新北新林國小 小六 5

王佳格 台北南門國小 小五 6

蕭君昊 桃園文化國小 小六 6

謝知庭 台北景美國小 小六 6

盧彥杰 台南大成國小 小五 6

李品進 台北南門國小 小六 6

◎中學組

鄭坪昊 台北麗山中學 高二 7

林鈺博 台北建國中學 高二 7

孫士鈞 台北松山中學 高一 7

王亮勛 台北大安國中 國一 7

江逸笙 桃園陽明中學 高三 7

蔡明叡 桃園復旦中學 國二 6

陳謙維 台北大安國中 國二 7

杜時晴 台北建國中學 高一 7

黃柏人 台北弘道國中 國一 6

許霓霓 台北松山中學 高三 7

陳宏羽 台北中崙中學 高一 6

陳義豐 台北中崙中學 高三 7

李碩恩 彰化高級商職 高二 7

陳致瑋 自學 高三 7

林秉寬 台北建國中學 高三 7

郭書瑋 師大附屬中學 高二 7

◎大學組

林勳 國立中正大學 大一 7

戴正翔 國立政治大學 大四 7

李亮非 國立清華大學 大二 7

劉向恆 國立清華大學 大四 6

伍睿捷 國立政治大學 大四 7

柯智幃 國立成功大學 大二 6

林士堯 國立台北大學 大五 7

隋安舜 私立輔仁大學 大一 7

林茂霖 私立長庚大學 大三 7

彭奕鈞 國立台灣大學 大四 7

程大耕 私立義守大學 大二 7

李庭宇 國立東華大學 大三 7

蔡孟勳 國立政治大學 大三 7

張東邑 國立政治大學 大二 7

張軒誠 台北市立大學 大二 7

范思緯 國立台灣大學 大一 7

第19屆榮三盃全國學生棋王賽歷經全天共5輪對弈後，各組前16強將於明日決賽競逐棋王寶座。（記者董柏廷攝）

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