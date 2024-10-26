自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

第19屆榮三盃全國學生棋王賽決賽名單揭曉！

2024/10/26 22:43

第19屆榮三盃全國學生棋王賽今（26）日於自由時報一樓廣場舉辦選拔賽。（記者胡舜翔攝）第19屆榮三盃全國學生棋王賽今（26）日於自由時報一樓廣場舉辦選拔賽。（記者胡舜翔攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕〕第19屆「榮三盃全國學生棋王賽今（26）日登場，連續兩天的賽程，首日先進行選拔賽，分為小學組、中學組及大學組，歷經全天共5輪對弈後，各組前16強取得明日決賽資格，競逐學生棋王寶座。詳細入圍決賽名單如下：

姓名 ／ 就讀學校 ／年級／棋力

◎小學組

陳天宸　桃園大勇國小 小五 6

馬大濬　台北仁愛國小 小六 7

黃麒祐 彰化和東國小 小六 6

賴展翔 桃園同德國小 小六 6

岳群 台北仁愛國小 小五 6

吳君成 桃園莊敬國小 小六 6

鍾博安 桃園元生國小 小三 6

林泓佑 新北溪口國小 小五 7

盧綸 台北新生國小 小五 6

吳允中 高雄四維國小 小五 6

吳稚謙 新北新林國小 小六 5

王佳格 台北南門國小 小五 6

蕭君昊 桃園文化國小 小六 6

謝知庭 台北景美國小 小六 6

盧彥杰 台南大成國小 小五 6

李品進 台北南門國小 小六 6

◎中學組

鄭坪昊 台北麗山中學 高二 7

林鈺博 台北建國中學 高二 7

孫士鈞 台北松山中學 高一 7

王亮勛 台北大安國中 國一 7

江逸笙 桃園陽明中學 高三 7

蔡明叡 桃園復旦中學 國二 6

陳謙維 台北大安國中 國二 7

杜時晴 台北建國中學 高一 7

黃柏人 台北弘道國中 國一 6

許霓霓 台北松山中學 高三 7

陳宏羽 台北中崙中學 高一 6

陳義豐 台北中崙中學 高三 7

李碩恩 彰化高級商職 高二 7

陳致瑋 自學 高三 7

林秉寬 台北建國中學 高三 7

郭書瑋 師大附屬中學 高二 7

◎大學組

林勳 國立中正大學 大一 7

戴正翔 國立政治大學 大四 7

李亮非 國立清華大學 大二 7

劉向恆 國立清華大學 大四 6

伍睿捷 國立政治大學 大四 7

柯智幃 國立成功大學 大二 6

林士堯 國立台北大學 大五 7

隋安舜 私立輔仁大學 大一 7

林茂霖 私立長庚大學 大三 7

彭奕鈞 國立台灣大學 大四 7

程大耕 私立義守大學 大二 7

李庭宇 國立東華大學 大三 7

蔡孟勳 國立政治大學 大三 7

張東邑 國立政治大學 大二 7

張軒誠 台北市立大學 大二 7

范思緯 國立台灣大學 大一 7

第19屆榮三盃全國學生棋王賽歷經全天共5輪對弈後，各組前16強將於明日決賽競逐棋王寶座。（記者董柏廷攝）第19屆榮三盃全國學生棋王賽歷經全天共5輪對弈後，各組前16強將於明日決賽競逐棋王寶座。（記者董柏廷攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應