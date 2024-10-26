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第19屆榮三盃全國學生棋王賽決賽名單揭曉！
第19屆榮三盃全國學生棋王賽今（26）日於自由時報一樓廣場舉辦選拔賽。（記者胡舜翔攝）
〔記者董柏廷／台北報導〕〕第19屆「榮三盃全國學生棋王賽今（26）日登場，連續兩天的賽程，首日先進行選拔賽，分為小學組、中學組及大學組，歷經全天共5輪對弈後，各組前16強取得明日決賽資格，競逐學生棋王寶座。詳細入圍決賽名單如下：
姓名 ／ 就讀學校 ／年級／棋力
◎小學組
陳天宸 桃園大勇國小 小五 6
馬大濬 台北仁愛國小 小六 7
黃麒祐 彰化和東國小 小六 6
賴展翔 桃園同德國小 小六 6
岳群 台北仁愛國小 小五 6
吳君成 桃園莊敬國小 小六 6
鍾博安 桃園元生國小 小三 6
林泓佑 新北溪口國小 小五 7
盧綸 台北新生國小 小五 6
吳允中 高雄四維國小 小五 6
吳稚謙 新北新林國小 小六 5
王佳格 台北南門國小 小五 6
蕭君昊 桃園文化國小 小六 6
謝知庭 台北景美國小 小六 6
盧彥杰 台南大成國小 小五 6
李品進 台北南門國小 小六 6
◎中學組
鄭坪昊 台北麗山中學 高二 7
林鈺博 台北建國中學 高二 7
孫士鈞 台北松山中學 高一 7
王亮勛 台北大安國中 國一 7
江逸笙 桃園陽明中學 高三 7
蔡明叡 桃園復旦中學 國二 6
陳謙維 台北大安國中 國二 7
杜時晴 台北建國中學 高一 7
黃柏人 台北弘道國中 國一 6
許霓霓 台北松山中學 高三 7
陳宏羽 台北中崙中學 高一 6
陳義豐 台北中崙中學 高三 7
李碩恩 彰化高級商職 高二 7
陳致瑋 自學 高三 7
林秉寬 台北建國中學 高三 7
郭書瑋 師大附屬中學 高二 7
◎大學組
林勳 國立中正大學 大一 7
戴正翔 國立政治大學 大四 7
李亮非 國立清華大學 大二 7
劉向恆 國立清華大學 大四 6
伍睿捷 國立政治大學 大四 7
柯智幃 國立成功大學 大二 6
林士堯 國立台北大學 大五 7
隋安舜 私立輔仁大學 大一 7
林茂霖 私立長庚大學 大三 7
彭奕鈞 國立台灣大學 大四 7
程大耕 私立義守大學 大二 7
李庭宇 國立東華大學 大三 7
蔡孟勳 國立政治大學 大三 7
張東邑 國立政治大學 大二 7
張軒誠 台北市立大學 大二 7
范思緯 國立台灣大學 大一 7
第19屆榮三盃全國學生棋王賽歷經全天共5輪對弈後，各組前16強將於明日決賽競逐棋王寶座。（記者董柏廷攝）
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