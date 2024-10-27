竹縣之光！版畫家陳永欽再奪全國版印年畫首獎

中華民國第40屆版印年畫得獎名單出爐，新竹縣版畫家陳永欽老師以版印年畫作品〈蛇燦蓮花迎好年〉獲首獎殊榮。（擷取自新竹縣政府官網）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣版畫家陳永欽創作能量豐沛、風格多元，屢次榮獲全國版畫大獎，今年再以作品〈蛇燦蓮花迎好年〉，摘下中華民國第40屆版印年畫首獎殊榮！

縣長楊文科讚譽陳永欽為竹縣之光，不僅深耕創作與藝術，今年初受邀參與縣府舉辦的春節揮毫，無償與大眾分享他的作品，讓藝術走入生活，深受民眾喜愛。

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新竹縣長楊文科（中）讚譽陳永欽（左）為竹縣之光，不僅深耕版畫創作，今年初受邀參與縣府舉辦的春節揮毫，無償與大眾分享他的作品，讓藝術走入生活，深受民眾喜愛。 （新竹縣政府提供）

竹縣府表示，陳永欽本籍苗栗、現居新竹縣竹北市，於求學時期接觸素描、水彩及國畫，進入社會後師承版畫家朱錦城，自此走入版印年畫的世界，從事版畫創作藝術30多年，曾獲中華民國版印年畫第11、13、14、16屆首獎、全省美展第53屆版畫類銅牌獎、大墩美展第3名、南瀛雙年美展佳作、國際版畫雙年展入選並獲國立美術館典藏作品等殊榮。

為了更提升自我在藝術領域更加積極精進，陳永欽於職場退休後，再報考國立台灣藝術大學美術學系研究所，薰習並接受學術理論的啓發，提升版畫創作的新境界，用圖式的形式突破、組合與組構變化，重新詮釋木刻版畫藝術。

陳永欽屢次於新竹縣文化局美術館開展，今年也和藝術家曾雪梅共同受邀參與新竹縣政府的春節揮毫贈送活動，兩位版畫家現場印畫，作品既帶有手刻獨一無二的創作及藝術美感，又具有春節喜氣，吸引民眾排隊索取。

文化局表示，本屆年畫大賽，除了陳永欽抱回首獎外，另有新竹縣藝術家曾雪梅、陳美雪、鍾佳臻，分別獲佳作及入選獎項，值得縣民喝采。

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