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非雞非鵝 隆田地景正名「水雉」
隆田Cha Cha園區藝術裝置「友善之雉」常被誤認雞或鵝，為推廣正名，即起民眾於臉書打卡，即可獲得園區貼紙，發文標註兩位朋友，最多讚數者將再送大禮包。（隆田文創園區提供）
〔記者王涵平／台南報導〕隆田Cha Cha園區藝術裝置「友善之雉」常被誤認雞或鵝，為推廣正名，即起民眾於臉書打卡，即可獲得園區貼紙，發文標註2位朋友，最多讚數者將再送大禮包。
臺南400農漁地景藝術節6座大型戶外藝術裝置遍布台南，其中隆田Cha Cha園區的「友善之雉」造型可愛逗趣，成為許多遊客駐足打卡的景點，近日卻因水雉造型被民眾誤認是「雞」、「鵝」，讓工作人員哭笑不得。
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園區表示，民眾致電園區說找不到考古展地點，告知人站在園區內的「大雞」旁邊，讓館員一頭霧水，想起園區最近多了地景藝術水雉，才知道民眾將水雉誤認成雞，許多小孩也問爸媽是雞還是鵝，因此決定好好推廣在地特有種「水雉」。
南市文化局指出，友善之雉是知名地景藝術家劉哲安老師的作品，過去水雉又被稱為菱角鳥，曾一度全台僅存50隻瀕臨絕種，隨著友善環境推廣，加上鄰近的水雉生態園區復育有成，才又慢慢受到重視，裝置藝術希望喚起民眾對農業與生態的重要性，也讓官田在地農特產菱角所孕育出來的生態系統能再次被民眾認識。
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