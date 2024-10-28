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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

古蹟四眼井加蓋鎖死引民怨 澎湖縣文化局研議改善

2024/10/28 14:18

澎湖四眼井已轉型觀光景點，吸引許多遊客。（記者劉禹慶攝）澎湖四眼井已轉型觀光景點，吸引許多遊客。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣最早的人文聚落，位在馬公市中央古街，其中四眼井不僅提供居民民生用水，更因造型獨特，逐漸發展成觀光景點，但因曾發生幼童不慎落水，澎湖縣政府文化局為安全考量，訂製防護網蓋住井口，防止類似事件再度發生，而被譏為烤肉網，近來因防護網不時鏽蝕掉落，因此重製鐵架將螺絲鎖死，形成四不像，引發不少民怨。

位於馬公市中央街北端的四眼井，井深約5.6公尺，直徑約1.8公尺，4口只有36公分內徑，開鑿年代沒有確切資料可查考，但根據推測，至少已有400餘年歷史。澎湖雖常年缺水，四眼井卻終年湧出泉水都不見乾涸，因此曾經是中央街一帶居民生活跟飲用水的來源，井口上留有4個圓形的井口，因此得名，也方便民眾汲水，現在轉型為觀光功能。

澎湖四眼井加鐵絲網蓋，鎖死後無法汲水。（記者劉禹慶攝）澎湖四眼井加鐵絲網蓋，鎖死後無法汲水。（記者劉禹慶攝）

由於四眼井發展觀光後，屢傳遊客隨身物品掉落，每年都會進行井底清理，物品包括太陽眼鏡、鑰匙、零錢或行動電話等，琳瑯滿目，並舉行井母祭拜儀式，蔚為地方盛事。2019年還發生2歲幼童落井意外，雖然第一時間就被救起，但文化局為安全起見，在4個井口鎖上圓弧底座，上面再置放圓形鐵網，活像烤肉架。

因為居民或遊客要體驗先民汲水，會去翻動鐵網，不時傳出鐵網墜落，因此文化局索性將鐵網直接以螺絲鎖死，衍生出連汲水都不行的可笑現狀，因此引爆民怨。澎湖縣政府文化局長洪棟霖表示，考量打水彈性需求，會請相關承辦人員檢討改善，恢復昔日汲水的功能。

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