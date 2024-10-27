自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝風采

褒出海島人生 澎湖南方四島褒歌記憶首映會

2024/10/27 16:58

褒出海島人生-南方四島褒歌記憶，舉行首映會。（記者劉禹慶攝）褒出海島人生-南方四島褒歌記憶，舉行首映會。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕歷經2年多的時間，金鐘獎常勝軍鄧文斌導演率領拍攝團隊往返於台南、東吉嶼、東嶼坪嶼和西嶼坪嶼，用鏡頭記錄褒歌耆老的記憶與生活，也拍到了許多珍惜在地文化的夥伴身影。今（27）日在IN89影城舉行首映會，各界嘉賓雲集，美中不足的是紀錄片主角陳渼樺，已在日前在睡夢中過世。

陳渼樺女士睡夢中過世，首映會留下前排保留席致上鮮花致意。（記者劉禹慶攝）陳渼樺女士睡夢中過世，首映會留下前排保留席致上鮮花致意。（記者劉禹慶攝）

林許春江是東吉有名的褒歌阿嬤，向遊客兜售風茹草，都會來上一段褒歌增加買氣。東吉社區發展協會理事長許光輝熟悉島上的一切，他稱呼褒歌阿嬤為「阿姑」，細心體會日常相處的點點滴滴，記錄阿嬤隨興唱出的褒歌。另外，則是旅居台南的呂坤翰、陳渼樺夫妻，曾應澎湖縣國樂協會許勝文理事長邀請，讓褒歌登上國家音樂廳的舞台，用二胡伴奏並將耆老口中的旋律落在樂譜上，保存記憶中的歌聲。

呂坤翰在澎湖國樂理事長許清文伴奏下，表演精采褒歌。（記者劉禹慶攝）呂坤翰在澎湖國樂理事長許清文伴奏下，表演精采褒歌。（記者劉禹慶攝）

紀錄片邀請澎湖縣政府文化局已退休的洪敏聰副局長，協助紀錄片進行「閩南語（澎湖腔）」配音工作，讓紀錄片展現澎湖人音韻之美。洪敏聰也是澎湖褒歌研究專家，曾著作相關書冊。海管處副處長林欽旭退休後關心四島褒歌的典藏工作，陪伴褒歌耆老拍攝紀錄片，也陪著進錄音室，鼓勵耆老留下樸實動人的歌聲。

今日紀錄片首映會，海管處長徐韶良跨海抵澎主持，澎湖縣政府秘書長蔡淇賢、農漁局長陳高樑、文化局長洪棟霖、參議陳晶卉、導演鄧文斌、呂坤翰老師等人，都到場與民眾共同觀賞首映會，海管處為尊重陳渼樺對於褒歌貢獻，特在前排留下保留位，並致上鮮花致意。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應