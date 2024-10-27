褒出海島人生 澎湖南方四島褒歌記憶首映會

褒出海島人生-南方四島褒歌記憶，舉行首映會。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕歷經2年多的時間，金鐘獎常勝軍鄧文斌導演率領拍攝團隊往返於台南、東吉嶼、東嶼坪嶼和西嶼坪嶼，用鏡頭記錄褒歌耆老的記憶與生活，也拍到了許多珍惜在地文化的夥伴身影。今（27）日在IN89影城舉行首映會，各界嘉賓雲集，美中不足的是紀錄片主角陳渼樺，已在日前在睡夢中過世。

陳渼樺女士睡夢中過世，首映會留下前排保留席致上鮮花致意。（記者劉禹慶攝）

林許春江是東吉有名的褒歌阿嬤，向遊客兜售風茹草，都會來上一段褒歌增加買氣。東吉社區發展協會理事長許光輝熟悉島上的一切，他稱呼褒歌阿嬤為「阿姑」，細心體會日常相處的點點滴滴，記錄阿嬤隨興唱出的褒歌。另外，則是旅居台南的呂坤翰、陳渼樺夫妻，曾應澎湖縣國樂協會許勝文理事長邀請，讓褒歌登上國家音樂廳的舞台，用二胡伴奏並將耆老口中的旋律落在樂譜上，保存記憶中的歌聲。

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呂坤翰在澎湖國樂理事長許清文伴奏下，表演精采褒歌。（記者劉禹慶攝）

紀錄片邀請澎湖縣政府文化局已退休的洪敏聰副局長，協助紀錄片進行「閩南語（澎湖腔）」配音工作，讓紀錄片展現澎湖人音韻之美。洪敏聰也是澎湖褒歌研究專家，曾著作相關書冊。海管處副處長林欽旭退休後關心四島褒歌的典藏工作，陪伴褒歌耆老拍攝紀錄片，也陪著進錄音室，鼓勵耆老留下樸實動人的歌聲。

今日紀錄片首映會，海管處長徐韶良跨海抵澎主持，澎湖縣政府秘書長蔡淇賢、農漁局長陳高樑、文化局長洪棟霖、參議陳晶卉、導演鄧文斌、呂坤翰老師等人，都到場與民眾共同觀賞首映會，海管處為尊重陳渼樺對於褒歌貢獻，特在前排留下保留位，並致上鮮花致意。

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