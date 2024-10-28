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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

傳承逾一甲子！北港老塗獅帶領學童親近文化之美

2024/10/28 14:42

雲林縣老塗獅藝陣文化發展協會發起推廣計畫，請當地學校共同完成100個彩繪紙糊獅頭，希望透過行動讓大眾親近「白鶴獅陣」的文化之美。（記者李文德攝）雲林縣老塗獅藝陣文化發展協會發起推廣計畫，請當地學校共同完成100個彩繪紙糊獅頭，希望透過行動讓大眾親近「白鶴獅陣」的文化之美。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕傳承超過60年，也是國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」中陣容最龐大的獅陣─北港老塗獅「白鶴獅陣」，今年為讓民眾更加了解這項文化資產保存技術，雲林縣老塗獅藝陣文化發展協會發起推廣計畫，請當地學校共同完成100個彩繪紙糊獅頭，希望親近雲林傳統文化之美，也了解在光鮮亮麗的熱鬧背後，一工一藝都是「厚工」。

北港老塗獅創辦人黃清塗出自北港勤習堂，師承勤習堂第3代老師父陳水來，學習武術、白鶴獅陣及白鶴獅製作技術，後初設館號為「北港勤習堂 鳳陽國術」，1960年以自家班底跟隨北港朝天宮媽祖遶境，後來號正式更名為「北港老塗獅」。「白鶴獅陣」以金黃色傳統台灣獅為基礎，其中獅鬼逗趣與獅陣互動，讓整體更加生動活潑，是朝天宮迎媽祖陣容最耀眼的獅陣。

縣府文觀處表示，雲林縣2019年將「白鶴獅陣」登錄為傳統表演藝術，認定保存者「雲林縣老塗獅藝陣文化發展協會」，去年「白鶴獅製作技術」登錄為文化資產保存技術，認定保存者為藝師黃厚銘，給傳承逾一甲子的「白鶴獅陣」及團隊肯定。

為讓大眾知道這項文化資展技術，文化發展協會辦理「雲林縣白鶴獅製作技術推廣計畫」，邀請北港南陽國小、朝陽國小及中國醫藥大學北港分部共完成100個彩繪紙糊獅頭，除展現學生無限創意外，也讓民眾、學子更親近這項文化資產保存技術，親近雲林傳統文化之美。

文觀處長陳璧君表示，白鶴獅是由藝師黃厚銘傳承自老師父黃清塗，近年積極投入白鶴獅製作傳習，有著積極傳承的決心，而這也是老塗獅的精神所在。此次所推廣的傳承計畫，實際展現藝術耕耘從小扎根的用心，讓這項傳統表演藝術及文化資產保存技術，得以生生不息。

雲林縣老塗獅藝陣文化發展協會發起推廣計畫，請當地學校共同完成100個彩繪紙糊獅頭，希望透過行動讓大眾親近「白鶴獅陣」的文化之美。（記者李文德攝）雲林縣老塗獅藝陣文化發展協會發起推廣計畫，請當地學校共同完成100個彩繪紙糊獅頭，希望透過行動讓大眾親近「白鶴獅陣」的文化之美。（記者李文德攝）

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