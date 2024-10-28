鹿耳門天后宮11/9萬人點燈 陳世憲為巨型燈籠揮毫

名書法家陳世憲今日為媽祖姊妹會萬人祈福點燈活動的巨型燈籠書寫各宮宮名。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕媽祖姊妹會萬人祈福點燈活動將於11月9日舉行，鹿耳門天后宮今天力邀名書法家陳世憲，為點燈活動的巨型燈籠書寫各宮宮名。陳世憲現場揮毫氣勢磅礴，也預祝活動圓滿，現場吸引民眾圍觀齊聲讚揚。

陳世憲今日前往鹿耳門天后現場揮毫，吸引民眾圍觀。陳世憲說，今天有榮幸能前來鹿耳門天后宮，為萬人點燈祈福活動揮毫書寫8宮宮名與聖號，也為天上聖母盡一份心力。

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睽違30餘年再度舉辦的媽祖姊妹會，目前已有超過千尊的媽祖神尊駐駕姊妹會會壇。鹿耳門天后宮指出，本次媽祖姊妹會由鹿耳門開基媽祖聖示辦理，並邀台南市姊妹宮石子瀨天后宮、茄菝天后宮、土虱堀聖興宮、後堀壇湄婆宮、許中營順天宮、西港慶安宮、新寮鎮安宮等各宮媽祖共同主持媽祖姊妹會。

鹿耳門天后宮強調，本次甲辰年媽祖姊妹會，除讓各地媽祖相聚一堂，共同持法修持，增進各宮媽祖情誼之外，鹿耳門天后宮也規畫一系列公益活動，也讓各地鄉親能一起點燈，祈求國泰民安、闔家平安。同時也邀請顯宮國小國樂團、蘇厝長興宮天子文生參予演出，屆時也會分享「長生果」予參加點燈活動的民眾，讓千尊媽祖共同加持賜福，延年益壽。

名書法家陳世憲今日為媽祖姊妹會萬人祈福點燈活動的巨型燈籠書寫各宮宮名。（記者王姝琇攝）

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