阿里山鄒族獵人歷時3年記錄成書 8部落獵場文化故事大公開

林業署嘉義分署長張岱表示，嘉義縣鄒族獵人協會經3年踏查、訪談集結成書，是狩獵自主管理愈趨成熟的明證。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕狩獵是嘉義縣阿里山鄒族最重要傳統經濟活動，林業及自然保育署嘉義分署與嘉義縣鄒族獵人協會歷時3年踏勘、訪談，撰寫成書《鄒族獵場、踏查與敘事》，透過20個鄒族獵人分享狩獵經驗與山林記憶分享，記錄鄒族狩獵活動文化，而8個鄒族部落13個獵徑的分布及故事也首度公開。

作者之一的浦忠勇說，此書繪製傳統獵場地圖，記錄鄒族獵人在山林間揮灑生命的精采歷史；狩獵是鄒族重要文化核心，涉及各氏族間的親屬關係、社會組織、土地倫理及宗教信仰等。

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《鄒族獵場、踏查與敘事》新書歷時3年實地踏勘，由嘉義縣鄒族獵人協會指認獵場位置。（林業署嘉義分署提供）

林業署嘉義分署長張岱表示，《鄒族獵場、踏查與敘事》由鄒族獵人夫妻浦忠勇、方紅櫻編撰，記錄特富野、達邦、樂野、來吉、山美、新美、里佳、茶山等8個部落的獵場故事，讓民眾認識鄒族人遵循傳統禁忌規範、狩獵秩序的優質狩獵文化。

張岱說，嘉義分署長期輔導鄒族狩獵自主管理，近年推動社區林業、狩獵自主管理、野生動物族群數量監測、外來入侵物種移除、動物危害友善防治、臺灣黑熊保育生態給付、改良式獵具運用等計畫，讓鄒族部落夥伴參與，建立保護山林生態、資源永續制度，盼透過此書讓民眾認識原住民族傳統文化，建立良善對話平台。

嘉義分署10月30日以及11月7、18、20日，分別在勇氣書房、洪雅書房、中正大學、特富野獵人書房舉辦4場新書分享會，邀請嘉義縣鄒族獵人協會理事長浦珍珠主持，張岱、浦忠勇、方洪櫻等人與談。

林業署嘉義分署與嘉義縣鄒族獵人協會將舉辦4場新書分享會。（林業署嘉義分署提供）

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