JR東日本大飯店台北2024ITF旅展優惠登場 標榜享受高CP值台北微旅行

JR東日本大飯店台北2024ITF旅展推出13坪「行政尊榮客房一泊一食」住宿券，買10張再送1張住宿券，等於25折。（JR東日本大飯店台北）

JR東日本大飯店台北2024ITF旅展推出13坪「行政尊榮客房一泊一食」住宿券，買10張再送1張住宿券，等於25折。（JR東日本大飯店台北）

〔記者周幸叡／台北報導〕ITF台北國際旅展將於11月1至4日於南港展覽館展開，JR東日本大飯店台北於旅展期間，推出旅展現場超值優惠，眾多優惠商品中，HAYASE日本料理首次推出限量御膳套餐買10送3，還有鉑麗安自助餐買10送1、 凱華樓中華料理黃袍北京烤鴨一鴨三吃優惠價，以及住宿券買10送1，最低25折優惠等。此外，旅展現場凡購買任一餐券、住宿券即加贈日本GALA湯澤滑雪5折優惠券，還有更多的滿額贈禮，飯店歡迎民眾把握優惠時間，趁機撿便宜，享受高CP值台北微旅行。

HAYASE日本料理推出旅展限定「午間御膳」，買10送3。（JR東日本大飯店台北）

JR東日本大飯店台北以多樣美食出名，館內的「Brilliant鉑麗安全日餐廳」11、12月推出「聖誕節感謝祭‧燒烤鍋物主題自助餐」，「鉑麗安平日午晚餐自助餐券」除了有旅展優惠價，並加碼買10送1。誘惑老饕的美食券還有以宮廷料理演繹美食風味的「凱華樓中華料理的「平日商業午餐」10人套券、一鴨三吃旅展優惠價、「磐龍宮殿御膳」雙人套餐優惠價等；由日籍料理長掌杓的「HAYASE日本料理」首次推出「午間御膳」僅在旅展期間販售，打出買5送1、買10送3優惠，旅展期間還有每個月依季節食材變化的「季節懷石雙人午餐套餐」旅展優惠價和「日本和牛涮涮鍋雙人套餐」旅展優惠價。而飯店1樓大廳的「Platform月台町」大廳酒吧下午茶套餐，是許多名媛貴婦喜愛來訪的聚會地點之一，除了10月主打驚悚可愛的萬聖節下午茶， 還有11月秋季栗子限定下午茶，將法國栗子的濃郁風味融入各式精緻鹹點與甜點，以及12月份以香料、草莓、玫瑰、覆盆子等元素設計的聖誕主題下午茶套餐，內容包含甜點、鹹點及咖啡、茶等飲品等雙人組合，旅展檔期也推出優惠價。

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「Platform月台町」大廳酒吧下午茶主題套餐，旅展檔期也推出優惠價。（JR東日本大飯店台北）

此外，JR東日本大飯店台北位於南京東路上，交通便利，很適合計畫前往台北旅遊或享受微旅行的消費者，此次飯店推出的住宿券，買10送1最低享25折優惠，有11坪的「都會客房純住房券」、「都會客房一泊一食」含鉑麗安餐廳自助早餐兩客住宿券；以及擁有13坪寬敞空間的「行政尊榮客房一泊一食」住宿券，此券不只含兩客鉑麗安自助早餐，還可享行政酒廊專屬禮遇，住客於每日17：00至19：00的Happy Hour時段，能免費享用輕食、熱食、哈根達斯冰淇淋及無限暢飲的各式飲品。

JR東日本大飯店台北位於南京東路上，交通便利，適合計畫前往台北旅遊或享受微旅行的旅人。（JR東日本大飯店台北）



JR東日本大飯店台北表示，飯店的ITF台北國際旅展優惠也於同步於線上旅展開跑，消費者可前往飯店1樓大廳現場購票，也可在飯店官方網站線上預購。享受ITF台北國際旅展帶來多重驚喜和好康，11月1至4日在南港展覽館ITF台北國際旅展JR東日本大飯店台北現場，凡購買餐券或住宿券即贈日本GALA湯澤滑雪5折優惠券，消費滿額還有限量日本樂天雪見冰淇淋及更多精采好禮，更多相關內容詳詢JR東日本大飯店台北官網或JR東日本大飯店線上旅展官網。

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