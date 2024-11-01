南市新增傳統工藝保存者王登發、文化資產保存技術者李昆山

王登發師傅製作蔡合源宅邸檜木樓梯花板。（永興家具提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市傳統工藝暨文化資產保存技術及保存者審議，新增認定王登發藝師為南市傳統工藝「細木作」保存者，李昆山藝師為文化資產保存技術「泥作（土水）」保存者，至今南市傳統工藝藝師共有20名、保存技術保存者8名。

王登發出生於1950年，28歲時在其連襟甘文彬先生的引薦下進入台南在地家具廠「永興祥木業」，學習細木作工藝技術，就此開啟了他的木藝生涯。年輕時期的王登發藝師從基層做起，在各部門習得各類家具製作工法及技術，基礎繪圖、打版、放樣、榫卯、修飾等，歷練豐富，目前負責訓練、培育家具廠內新生代匠師。

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王登發積累40年以上的細木作技藝，擅長傳統榫卯家具製作生產，熟知細木作工藝的各項知識、技藝及造型表現，且相關保存成果和傳習工作，為傳統木作榫卯結構工藝脈絡下的適當保存者。

李昆山匠師進行六角磚地坪仿作。（張家綾攝影，南市文化局提供）

李昆山出生於1953年，自14歲起就在家鄉台南善化跟隨泥作師傅柯照義當學徒，以期改善家計。出師後的昆山師，原本從事現代建築的泥作工程，於1991年取得內政部的台閩地區傳統工匠資格，開始接觸古蹟與歷史建築的修繕工作。

李昆山又因1999年921大地震而參與過許多災後復建工程，此後便專注於日式宿舍和廳舍的泥作修復，並不斷精進技法。2020年起，他受邀擔任文資局傳匠工坊「土水作班」課程講師；2022年，以「鐵道部園區市定古蹟清代機器局遺構東側圍籬與石板道修復再利用工程」獲國立台灣博物館推薦，接受文化部表揚為「優良傳統匠師」之一。

南市文化資產管理處表示，2位新科保存者的加入，南市文化資產傳統工藝與保存技術的保存工作將更完善，未來繼續推動各項傳習計畫，期許透過他們的技術精進與教學傳承，為台灣文化資產注入新生命。

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