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和通蔣勳書房「金剛經—應無所住」 台南水交社文化園區開展

2024/11/01 19:06

和通蔣勳書房「金剛經—應無所住」展覽，今日由文學大師蔣勳（右6）、南市副市長葉澤山（右7）等人共同主持開幕式。（和通蔣勳書房提供）和通蔣勳書房「金剛經—應無所住」展覽，今日由文學大師蔣勳（右6）、南市副市長葉澤山（右7）等人共同主持開幕式。（和通蔣勳書房提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕 台南水交社文化園區的「和通蔣勳書房」，首檔展覽推出「金剛經—應無所住」，展品包含蔣勳大師的手抄金剛經、悉達多油畫、金剛經字畫等作品，曾永玲老師的葉影系列金工作品，以及董承濂老師的「88吉祥 —開悟的勝利幢」及「金剛經—應無所住而生其心」作品， 傳達分享心靈創作魅力。

台南水交社文化園區的和通蔣勳書房，首檔「金剛經—應無所住」今日開幕登場。（和通蔣勳書房提供）台南水交社文化園區的和通蔣勳書房，首檔「金剛經—應無所住」今日開幕登場。（和通蔣勳書房提供）

蔣勳表示，上千年來，鳩摩羅什漢譯的《金剛經》啟發許多人，安慰了許多人，幫助許多人度過生命裡艱難的時刻。每個人對《金剛經》或許有不同領悟。這次台南水交社的展覽，曾永玲的金屬鏤雕，像一片落葉，也像一片新葉，光影恍惚，生滅變幻。

「金剛經應—無所住」展場結合頌缽元素。（和通蔣勳書房提供）「金剛經應—無所住」展場結合頌缽元素。（和通蔣勳書房提供）

蔣勳表示，董承濂用28個頌缽，不同音階，引領聽覺進入冥想，現場設置錄音和讀誦金剛經的設備，或許，我們會在水交社聽到祇樹給孤獨園的樹葉與風的聲音，誦砵冥想，會聽到自己心裡最深處的聲音。

「金剛經應—無所住」展覽，即日起至明（2025）年6月1日。（和通蔣勳書房提供）「金剛經應—無所住」展覽，即日起至明（2025）年6月1日。（和通蔣勳書房提供）

今（1）日開幕式，南市副市長葉澤山表示，此次開幕展即以「金剛經—應無所住」為主題，是和通蔣勳書房的首展，在視覺藝術上加入聽覺效果，又與AI科技結合，十分豐富精采，希望全國民眾可以來感受佛學之美及3位老師對金剛經的藝術體悟。

「金剛經—應無所住」展覽的金屬鏤雕作品。（和通蔣勳書房提供）「金剛經—應無所住」展覽的金屬鏤雕作品。（和通蔣勳書房提供）

和通文化藝術基金會董事長李怡寧表示，走進書房可以領略佛學與美學交織的感悟，讓我們生活能時時「怡情養性，心自寧」。

「金剛經應—無所住」展期，即日起至明（2025）年6月1日；3日下午2點半在成功大學成功廳舉辦講座；5日帶領視障生參訪「和通蔣勳書房」。

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