2024台灣文學獎金典獎揭曉 平路《夢魂之地》拿下年度大獎

2024台灣文學獎金典獎年度大獎《夢魂之地》。（木馬文化提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕文學聖殿的台灣文學獎「金典獎」，2024年度得主今（1）日揭曉，由平路《夢魂之地》獲得文學桂冠，獨得奬金100萬元，另有7部金典獎、3部蓓蕾獎作品，各獲15萬元獎金。

台灣文學館表示，《夢魂之地》機鋒處處且寓意深遠。從通靈女子起筆，採擷晚近流行的民間信仰和多元宇宙概念，寫靈視、書還魂，還加入轟動的社會事件，重新解構蔣家父子的諸多扞格，諭示人生困阨無所不在。全書華、台語交雜，宮廟詞彙流利穿梭，靈媒的佻㒓口舌與游說必備的圓滑，都精準表達。銳筆勾沉的底蘊，既照應縱深，也不辭廣大的市井家常，獲得決審委員的高度肯定。

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2024台灣文學獎金典獎年度大獎得主平路。（木馬文化提供）

台灣文學館表示，今年共有293部作品角逐金典獎桂冠，經資格初審、複審委員會選出30部入圍作品後，再由決審委員會審慎而嚴謹的討論，最終評審出平路《夢魂之地》為「金典獎年度大獎」。

今年得獎名單有不少黑馬，7部金典獎得獎作品，文類多元，題材各異，反映作家對當代台灣共時而異相的觀照，也是文學與文化的雙重豐收。

2024台灣文學獎金典獎得獎名單。（台灣文學館提供）

評審團指出，張郅忻小說《山鏡》與梁廷毓的非虛構書寫《噤聲之界：北台灣客庄與原民的百年纏結和對話》，同樣聚焦於跳脫原漢關係的定見；簡永達《移工築起的地下社會》和鹿苹《甜麵包島》則是以相異視角描寫移居者；李金蓮《暗路》、隱匿《幸運的罪》和唐捐《噢，柯南》，雖然文類有別，對於小人物的處境和諸多難以言喻的細微騷動，展現相近的關懷。

為獎勵文學新人所設置的「蓓蕾獎」，今年有3位新手作家華麗登場。除了梁廷毓以《噤聲之界》雙喜臨門，黃璽Temu Suyan的《骨鯁集》（Khu Ka Qaraw Qulih）懷抱強悍的生命力思考身分認同，許恩恩《變成的人》留下屬於特定世代的社運記憶，均讓委員印象深刻，脫穎而出。

金典獎贈獎典禮將於11月16日於台北華山1914文化創意產業園區紅磚六合院西2館舉行。

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