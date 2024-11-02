文化部長李遠驚聞陳輝東辭世非常悲傷 將呈請總統明令褒揚

台南市美術館榮譽董事長陳輝東2015年2月6日為「完形美學–陳輝東個展」進行導覽。（國立台灣美術館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台南重要美術播種者陳輝東昨（1）日辭世，享壽87歲。文化部長李遠聞訊深表哀悼，並表示，陳輝東是台灣美術史上非常重要的開創者，除了在創作上追求精益求精的頂真精神，在肖像、風景、靜物畫或刻畫台灣人文風景的創作，都開創了獨具一格的藝術成就。創作之外，陳輝東更展現對公共文化事務的關懷熱情，催生台南文化中心、台南美術館等，對於台灣藝術文化的扎根投入畢生心血，文化部將呈請總統明令褒揚。

台南市美術館榮譽董事長陳輝東於2021年4月3日「美的探索–陳輝東個人創作展」留影。（南美館提供）

陳輝東於全國各地擔任重要美術展覽會評審，更致力推動南台灣美術教育及發展，催生台南文化中心與台南美術館，現為南美館榮譽董事長；2013年獲頒第2屆「台南文化獎」，2024年獲聘為國策顧問。

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文化部表示，剛與陳輝東在9月21日國立歷史博物館「他者・他方：常玉與旅法藝術家的巴黎跫音」開幕儀式上見面的李遠說，聽到陳輝東過世的消息，簡直不敢相信，回憶當時他看起來心情很好，並且表示即將有個人的畫展，邀請部長一定要來參觀，「我也承諾他一定會去參觀」。從他親自出席這場展覽，可以感受到他一直以來，對台灣美術館、美術展覽及美術教育的熱情。「對於他的忽然離去，內心感到非常悲傷。」

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