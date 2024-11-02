南美館榮譽董事長陳輝東離世  藝文界不捨

南美館榮譽董事長陳輝東離世，藝文界感到不捨。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕一手催生台南市美術館成立的資深藝術家陳輝東於近日因病離世，享壽87歲，消息傳出，文化藝術界同感不捨，台南市長黃偉哲聞訊甚表哀痛，他表示，陳輝東從事藝術創作逾一甲子，創作題材包括風景、肖像、風土民情和人體畫等，展現個人對生命的熱情與對美學的追求，對於台南藝壇貢獻卓越，離世消息也讓藝術界感到錯愕不捨，除了對家屬致上哀思，也將聯繫家屬，全力協助處理後事。

黃偉哲表示，陳輝東1938年出生於台南，童年就嶄露繪畫天分，早年的困頓與匱乏，造就了他對真善美的嚮往與追求，除了藝術上的成就，他的熱心公益也備受推崇，從籌設南美會館、協助臺南市立文化中心設立和名家作品典藏，邀集一千多位一流藝術家參與「千人美展」，到臺南市美術館籌備成立的重任，都和臺南的藝術發展密不可分。陳輝東甫於今（2024）年獲聘總統府國策顧問，而他此刻的離去，對台南而言是非常沉重的損失。

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陳輝東出身台南，在獲頒台南文化獎的感言中曾自述：「感謝故鄉台南給予我成長和回報的機會。我的喜樂是有感於生命所接觸的許許多多人，因為他們的慷慨體貼、他們的無私良善、他們的高瞻遠矚，讓我的愛鄉熱情得以奔放揮灑，讓我得以在故鄉的文化耕耘做一名長工，數十年來無怨無悔。」

自詡為台南文化長工的陳輝東，以身為台南人為傲，並在長期奔走下與當時的台南市長賴清德合力促成台南市美術館成立，並出任第1屆董事長，卸任後為南美館榮譽董事長，他曾說：「古都台南的風華若能代代延續，將是台南人最大的福份。我常在想：台南人和台北人或台中人或其他所在的人有什麼區別呢？我們台南人的好，不就是愛原味嗎？人的心、物的純，統統希望是真的。在我從事兒童美術教育時，我拼命想傳遞這種從良善與真美出發的想法，我想我的家鄉下一代或他們的子孫，都不能忘記文化的台南是不能和真善美絕緣的！」

文化局表示，陳輝東為台灣西畫家第2代，曾經歷二次世界大戰、殖民時期受日本小學教育、並在國民黨來台後的戰後時期成長，於1976年台南師專畢業，作育英才無數，曾獲頒中華民國畫學會金爵獎、中國文藝協會文藝獎章、中山文藝創作獎等獎項，也是多項美展評審及各美術館審議委員，畫作為總統府、古寧頭戰史館、台北市立美術館、國立台灣美術館、高雄市立美術館、奇美博物館、高雄市立文化中心、台南市立文化中心及私人收藏。

陳輝東為第2屆台南文化獎得主，畢生貢獻於創作、教學及公共事務，曾應邀為台南市立文化中心演藝廳繪製2幅巨幅油畫〈音樂〉及〈舞蹈〉，其作品展現寫實繪畫之美，他在人物肖像、風景、靜物等領域皆卓然有成，初期作品充滿高度實驗精神，表現、抽象與寫實構成其探索向度，形塑特有的精神性寫實主義風格，透過嚴謹的構圖和對光影色彩的關注，讓筆下的人物肖像、豐腴的裸女、異國風景栩栩如生，畫作筆觸洗鍊、醇厚，讓人印象深刻，作品雅俗共賞，展現恆久的古典之美。

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