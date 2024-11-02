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80歲藝術家鍾奕華定居台南10年 用畫筆寫下台南風情

2024/11/02 18:05

新營文化中心舉辦「不知不覺的歲月八十」鍾奕華個展。（新營文化中心提供）新營文化中心舉辦「不知不覺的歲月八十」鍾奕華個展。（新營文化中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕定居台南10年的緬甸華裔藝術家鍾奕華，今（2）日起在新營文化中心舉辦「不知不覺的歲月八十」個展至17日，展出以壓克力畫為主的51件西畫作品，80歲的他以畫筆持續記錄台南、府城的風貌，深耕台南藝術，畫展值得一看。

定居台南10年的緬甸華裔藝術家鍾奕華，在新營文化中心舉辦「不知不覺的歲月八十」，展出以壓克力畫為主的51件西畫作品。（新營文化中心提供）定居台南10年的緬甸華裔藝術家鍾奕華，在新營文化中心舉辦「不知不覺的歲月八十」，展出以壓克力畫為主的51件西畫作品。（新營文化中心提供）

鍾奕華在1968年23歲時來台就讀國立藝專（現為國立台灣藝術大學）美術科，旅居台北，2014年成為台南新住民。

鍾奕華經常走訪府城的大街小巷，台南成為他生命與創作的新連接點，他以壓克力顏料為主要創作媒材，運用塊面的構圖畫作，描繪府城街景、港口、建築等城市樣貌。透過彩筆，或靜或動，將他想要表達的方式和感受躍然於畫布之上。

80歲緬甸華裔藝術家鍾奕華，在新營文化中心舉辦「不知不覺的歲月八十」個展，展出51件西畫作品。（新營文化中心提供）80歲緬甸華裔藝術家鍾奕華，在新營文化中心舉辦「不知不覺的歲月八十」個展，展出51件西畫作品。（新營文化中心提供）

像展出的〈我跟清風白雲總有話要說〉、〈普濟寺的白天燈會〉、〈走在去燈會的路上〉、〈春天如此擁擠，春意竟讓人安然喘氣〉等作品，有充滿歷史的古都巷弄轉角，有小鎮、古厝、燈會等場景。鍾奕華畫筆下的台南街景，呈現出府城意象的鮮活溫暖、恬靜的氣息。

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