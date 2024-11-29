巴黎聖母院浴火重生！850年歷史重現光輝 12月8日迎接首場彌撒

11月29日星期五，法國總統馬克宏在巴黎參觀修復後的巴黎聖母院內部。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕巴黎聖母院（Notre Dame de Paris Cathedral）經歷2019年大火後，耗時5年的修復工程終於接近尾聲，將於12月8日重新開放。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今（29日）率先參觀修復後的聖母院，並透過直播向外界展示這座法國重要文化象徵的最新面貌。

綜合外媒報導，2019年的祝融造成巴黎聖母院尖頂坍塌、木質屋頂焚毀，震驚全球，當時超過600名消防員徹夜撲救，幸運的是聖母院整體結構得以保存。火災後，馬克宏宣布將在5年內完成重建，但工程期間面臨疫情停工與資金延宕等挑戰。如今，聖母院即將重新迎接遊客，首場天主教彌撒亦將於今年12月8日舉行。

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然而，目前聖母院外觀仍被鷹架包圍，起重機和臨時設施尚未完全撤離，引發外界質疑是否倉促開放以兌現馬克宏的政治承諾。部分法國民眾則認為重新開放的時機過於匆忙，但也有聲音指出，聖母院歷來修繕工程不曾間斷，此次開放象徵著巴黎聖母院逐步整修完畢，是回歸到日常生活的一部分。

修復後的聖母院內部裝修細節仍保密，但消息人士透露內部已煥然一新，明亮清晰的空間與過去形成強烈對比；包括玫瑰花窗、雕像、畫像及重要聖物等珍貴藏品在上此火災中均得以倖免於難，並於修復期間移往羅浮宮保存，這座承載850年歷史的大教堂，將以全新風貌再次成為法國人的心靈寄託和全球遊客的朝聖聖地。

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