台大戲劇系25歲生日 融合數位科技推新作「哈姆雷特機器人」

台大戲劇系慶祝25歲生日，融合數位科技推出新作《哈姆雷特機器人》。（台大提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣大學戲劇學系成立25周年，推出新作《哈姆雷特機器人》，以莎士比亞經典作品「哈姆雷特」為基礎，突破傳統劇場形式，融合數位科技、機械手臂及監控等現代概念，帶領觀眾進入一場多視角、異地共演的全新觀戲體驗。

該劇由台大戲劇系專任講師、台南人劇團導演呂柏伸執導，他表示，這齣戲是由戲劇系全系師生共同創作，獲文化部「博物館及藝術 5G 科技跨域應用計畫」補助，並與國立成功大學及台南藝術大學攜手合作，突破技術邊界，演出中使用「機械手臂」技術與「異地共演」科技，為觀眾呈現劇場與數位科技融合的無限可能，期待觀眾在欣賞經典莎劇的同時，也能感受科技與藝術結合所帶來的嶄新劇場探索

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台大戲劇系慶祝25歲生日，融合數位科技推出新作《哈姆雷特機器人》。（台大提供）

《哈姆雷特機器人》是對莎士比亞經典劇作的再創造，也是一齣實驗性十足的劇場挑戰，將在2個場地同步上演，包括台大遊心劇場與外教中心實驗劇場，兩地演出的視角與故事各異，觀眾購票時可自由選擇。

在遊心劇場，劇組重構「哈姆雷特」的關鍵段落與改寫場景，展現原作的核心衝突；而實驗劇場則是劇作家蔡志擎的全新創作，讓莎士比亞與筆下的哈姆雷特展開對話，哈姆雷特在無數次的「排練」中，逐漸萌生角色的自我意識，因而不停地向莎士比亞追問「為什麼？」既與原作中的人物內心掙扎相呼應，也彷彿是對科技時代中，人類與機器人關係的隱喻。

台大戲劇系傑出系友杜瑋哲和謝雲陞也參與演出，杜瑋哲不只參與山羊體劇團演出，如「芒果樹不死」，二度與呂柏伸合作，演繹「愛情生活」；謝雲陞則與達秋劇團合作文學獎入圍作品「一個外送員的21種死亡方式」，一舉拿下今年台北藝穗節「藝穗精選獎」。

《哈姆雷特機器人》將於12月3日至7日在台大藝文中心遊心劇場與外語教學中心實驗劇場演出。即日起於Opentix兩廳院售票系統販售，台大師生與台大戲劇系系友可私訊「台大戲劇學系製作」 Facebook 粉絲專頁領取折扣碼。

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