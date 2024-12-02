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全國泰雅族歌唱賽2個月激戰 宜蘭大同吳以諾摘冠

2024/12/02 14:22

「2024全國泰雅族歌唱大賽」這次還設置了多項特別獎，鼓勵選手展現個人特色。（五峰鄉公所提供）「2024全國泰雅族歌唱大賽」這次還設置了多項特別獎，鼓勵選手展現個人特色。（五峰鄉公所提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「2024全國泰雅族歌唱大賽」歷經2個月的賽程，昨天（1）日在新竹縣五峰鄉清泉風景區的頭目廣場舉行決賽，共7縣市、9個泰雅族鄉區選手以歌會友，從預賽到複決賽，終後由宜蘭縣大同鄉的吳以諾，以渾厚動人的嗓音和深刻情感的演繹，征服了評審和現場觀眾，摘下了總冠軍寶座。

新竹縣五峰鄉公所今年主辦全國泰雅族歌唱大賽，10月9日在「Wah！幾散竹東」揭開序幕後，初賽同步於各鄉區展開，優勝者11月30日及12月1日在五峰清泉頭目廣場進行複賽與決賽，爭奪最高榮譽，總獎金50萬元。

「2024全國泰雅族歌唱大賽」決賽，由宜蘭縣大同鄉的吳以諾（右5），以渾厚動人的嗓音和深刻情感的演繹，摘下了總冠軍寶座。 （五峰鄉公所提供）「2024全國泰雅族歌唱大賽」決賽，由宜蘭縣大同鄉的吳以諾（右5），以渾厚動人的嗓音和深刻情感的演繹，摘下了總冠軍寶座。 （五峰鄉公所提供）

五峰鄉長秋維書表示，這場音樂盛會，邀請到了重量級的評審陣容，評選出才華洋溢的歌唱好手。參與的9鄉區選手不僅是歌唱比賽，分享最動人的旋律，更是一次文化的傳承與交流。恭喜得獎的這群泰雅之星，展現泰雅族音樂的深度與力量。

五峰鄉公所公布，除了吳以諾榮獲冠軍，亞軍由陳廷軒（烏來區）以細膩的情感詮釋贏得高度評價，展現了豐富的音樂技巧。季軍為古芸煙（尖石鄉）以悠揚的嗓音和舞台魅力在激烈競爭中脫穎而出。殿軍林恩雅（五峰鄉）以穩健的台風和高難度的曲目吸引評審眼球。第五名則是火蠟．拉鬧（尖石鄉）以獨特的嗓音展現對泰雅文化的深厚情感，讓觀眾耳目一新。

「2024全國泰雅族歌唱大賽」歷經2個月的賽程，昨天（1）日在新竹縣五峰鄉清泉風景區的頭目廣場舉行決賽。（五峰鄉公所提供）「2024全國泰雅族歌唱大賽」歷經2個月的賽程，昨天（1）日在新竹縣五峰鄉清泉風景區的頭目廣場舉行決賽。（五峰鄉公所提供）

這次比賽還設置了多項特別獎，鼓勵選手展現個人特色，包括最佳人氣獎：鍾昊宇（五峰鄉）憑藉熱情洋溢的表演與觀眾互動，贏得最多掌聲；最佳造型獎：張羽嫺（泰安鄉）以傳統的服飾設計和造型，將泰雅文化的美感推向新高度。

最佳台風獎：陳恩賜（五峰鄉）展現自然自信的舞台表現，令人印象深刻。最佳潛力獎：李佑麟（尖石鄉）展現未來音樂發展的巨大潛力，未來之星，請大家記住這個名字！最佳族語獎：石勇輝（大同鄉）用純正的族語演唱感動全場，將文化根源深植於音樂之中。

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