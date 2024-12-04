何欣純與市議員合照看板掛上街頭 何欣純：揪民眾看表演啦

何欣純跟黃國書在13日合辦紙風車劇團的表演（何欣純提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市市長選舉開打了嗎？近來中市長選舉再度引發討論，而有意參選中市長的大里太平民進黨立委何欣純近來在市區、烏日區掛上與議員的合照看板，很多民眾都以為何欣純要為選舉起跑了；對此，何欣純表示，「與選舉無關！」，是因為紙風車劇團要在中市南區上演，她是告知附近的民眾，不要忘記13日晚上到南區福田水資源中心觀看《雞城故事》。

何欣純掛上與市議員合照看板，宣傳紙風車劇團表演，外界誤以為要選舉要開跑了。（何欣純提供）

由於近來台中市長選舉再度被提及，而被外界視為最有可能代表民進黨參選下屆市長的立委何欣純，在南區掛上與市議員鄭功進、在烏日掛上與市議員張家銨的看板，若未看內文，都以為何欣純掛上選舉看板，開始起跑。

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何欣純表示，這次紙風車演出和知書文教公益協會共同主辦，該會與台中市自閉症協會合作，為18歲以上的自閉症大朋友成立「知星日照站」，讓家長白天上班前可將大「星兒」們送到日照站。創會理事長同時也是前立委黃國書，是她在立院的好同事，黃現熱衷於彩墨書法創作及從事公益，她感謝知書文教公益協會支持，攜手主辦演出，讓孩子有機會和資源接觸藝文活動。

何欣純表示，紙風車劇團《雞城故事》的演出，時間在12月13號晚上7時開演，地點在南區福田水資源中心。

何欣純同時感謝市議員李天生、鄭功進、張芬郁、江肇國、林德宇、黃守達、張家銨、陳雅惠、曾威等人全力協助，讓紙風車可以在東南中西、烏日、大里等6個行政區全力宣傳。

何欣純掛上與市議員的合照，許多民眾誤以為選舉開跑。（何欣純提供）

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