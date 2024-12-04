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台中神岡首本村史《同心協力寫村史：洄游—眾神護溪洲》 記載人文歷史

2024/12/04 14:54

台中市神岡區溪洲社區發展協會號召里民共同書寫村史，花費4年時間，出版《同心協力寫村史：洄游—眾神護溪洲》一書。（記者歐素美攝）台中市神岡區溪洲社區發展協會號召里民共同書寫村史，花費4年時間，出版《同心協力寫村史：洄游—眾神護溪洲》一書。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕你知道神岡曾有戲院嗎？台中市神岡區溪洲社區發展協會號召里民同共書內寫村史，花費4年時間，最近出版《同心協力寫村史：洄游—眾神護溪洲》一書，描述溪洲地區人文歷史，甚至有神岡戲院溪洲橋之間撲朔迷離的牽扯，溪洲里長王明洲今天將該書贈予豐原區長洪峰明，洪峰明稱讚該里社區居民募款纂寫村史，真的不簡單，令人感動。

神岡區溪洲社區發展協會成立文史工作小組，透過募款，號召地方人士一起寫村史，在台中市文化局、神岡區公所、溪洲里辦公處等支持下，花費4年，透過實地田野調查、耆老訪談，用心記錄，最近終於完成《同心協力寫村史：洄游—眾神護溪洲》一書的出版，被喻為神岡史書，也是神岡區第一本村史。

文史工作者陳理厚表示，溪洲位於大甲溪下游南岸，原是砂石地，先民篳路藍縷拓墾，留下無數燦爛的民俗風情，隨著工業化發展，相關景觀史蹟逐漸消失中，因此，他才倡議書寫村史，以留下寶貴紀錄。

陳理厚號召神岡區知名的化石老師李天德、林秀珍、游振傑、江侞砡、方芳洲等人，還有對地方文史有濃厚興趣的人士，加入村史寫作陣容，眾人憑著一腔熱愛鄉土的情懷，不計酬勞、義務付出；陳理厚說，過程甚至被譏笑「吃飽撐著」，但如果沒這群憨人，就沒有這本村史的完成。

《同心協力寫村史：洄游—眾神護溪洲》涵蓋史地、家族、單據契書、人物、人文、文教、產經等10篇，內容豐富，圖文並茂，里長王明洲說，俗話說「田頭田尾土地公」，土地公是民間信仰中最普遍的神祇，溪洲因務農人口多，土地公廟多達24座，每座廟都其故事。

有趣的是，許多神岡區民透過此書才知原來神岡早期也有戲院，李天德透過實地採訪表示，民國46年神岡戲院播放電影《火燒紅蓮寺》，結果疑似電線走火，導致木造的戲院付之一炬。戲院負責人說，當時將戲院殘存的木材贈送給溪洲村建造溪洲橋；不過，溪洲村耆老卻表示，是溪洲村改建溪洲橋為水泥橋時，將拆下的木料賣給神岡戲院重建，留下歷史公案。

溪洲里長王明洲將《同心協力寫村史：洄游—眾神護溪洲》一書贈予豐原區長洪峰明。（記者歐素美攝）溪洲里長王明洲將《同心協力寫村史：洄游—眾神護溪洲》一書贈予豐原區長洪峰明。（記者歐素美攝）

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