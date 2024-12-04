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鎮瀾宮建醮盜版集章冊流傳 廟方公告已侵權且不予承認

2024/12/04 15:06

集章冊蓋滿8個章就可兌換紀念金牌。（記者張軒哲攝）集章冊蓋滿8個章就可兌換紀念金牌。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲鎮瀾宮本月7日舉行重修慶成祈安七朝清醮，各大醮壇相繼啟燈，吸引民眾跑遍4個區8個醮壇拍攝記錄家鄉宗教盛事。廟方舉辦集章活動，集滿8個醮壇印章，可獲得重修慶成祈安七朝清醮的紀念金牌或紀念龍銀。近期坊間出現盜版販售的集章冊，鎮瀾宮今日表示，市面上出現販售行為，影響廟方及設計師的著作權特此公告，請信眾注意。

鎮瀾宮集章冊供不應求。（記者張軒哲攝）鎮瀾宮集章冊供不應求。（記者張軒哲攝）

鎮瀾宮8個醮壇有鎮瀾宮的「總壇」，大甲體育場的「玉皇壇」，這兩壇是以鎮瀾宮的董監事為主體規畫籌備。另外「北極壇」、「媽祖壇」、「觀音壇」、外埔區「三官壇」、大安區「神農壇」，后里區「天師壇」。

鎮瀾宮指出，建醮期間舉辦集章活動，民眾至鎮瀾宮索取集章冊，集滿8個章，可以獲得鍍金紀念金牌或紀念龍銀，不可挑款式。但二萬本集章冊很快被索取一空，加印三千本還是供不應求。

由於鎮瀾宮時隔36年才舉行建醮，吸引民眾共襄盛舉，假日蓋章要大排長龍，至少半小時起跳，從早忙到晚才能蓋滿八個章，反而讓更多信眾想收藏建醮金牌留念。近期網路上還出現販售自印的集章冊，有民眾拿著非廟方正版的集章冊去各醮壇蓋章，甚至有人兌換金牌後，上網販售。

有海線信眾無法拿到集章冊，索性自己用毛筆製作集章冊，拿去各醮壇蓋章紀念，成為專屬的集章冊，雖無法兌換紀念金牌，但也能集章留念，獲得網友好評。

鎮瀾宮表示，即日起集章冊專用印章只限提供「集章冊」使用，市面上出現販售行為影響廟方及設計師的著作權，廟方是想讓大家做紀念，後來出現販售行為，失去活動意義。

有網友無法拿到集章冊，自己手寫冊子蓋章。（擷取自臉書我愛大甲媽活動情報討論區）有網友無法拿到集章冊，自己手寫冊子蓋章。（擷取自臉書我愛大甲媽活動情報討論區）

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