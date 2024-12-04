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徜徉大阪、奈良和京都的優雅列車 近鐵觀光特急「AONIYOSHI」

2024/12/04 13:31

徜徉大阪、奈良和京都的優雅列車 近鐵觀光特急「AONIYOSHI」近鐵觀光特急「AONIYOSHI」連結大阪、奈良和京都，帶給乘客洋溢古都浪漫風情的列車之旅。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／日本報導〕提起日本關西，印入腦海的都市不外乎大阪、奈良和京都，前者是現代大都會的代表，後兩者則是日本古都的兩大區域，結合著現代繁榮與歷史馨香，關西有數不盡的寶藏可挖掘。隸屬於日本近鐵的觀光特急「AONIYOSHI」，來往於這3都之間，不論是從大阪難波出發，沿途經奈良到京都，或是從京都到大阪，「AONIYOSHI」提供的優質搭乘體驗，讓整個旅程更加升級，不只下車的地方是目的地，享受搭乘「AONIYOSHI」的樂趣，更是另一個重要的旅遊目的。

「AONIYOSHI」擷取往昔奈良古都優雅風韻，營造出舒適迷人的車廂。（記者周幸叡攝）「AONIYOSHI」擷取往昔奈良古都優雅風韻，營造出舒適迷人的車廂。（記者周幸叡攝）

既然是優遊於古都間，特急「AONIYOSHI」（日文あをによし，漢字「青丹吉」）的名字由來，自然也是充滿古都浪漫韻味，這是出自日本和歌中的枕詞，象徵著奈良古都之美，車廂外觀採用的典雅紫色，是當時的高貴色澤，鑲在車廂前的徽章設計成瑞鳥銜著花朵枝葉貌，代表著吉祥寓意。延續這股歷史浪漫情懷走進車廂中，車內的圖案也是取材自世界歷史遺產「正倉院」中的寶物圖案，讓人瞬間恍入時光隧道，進入那個日本歷史中的美好年代。

「AONIYOSHI」2號車設置沙龍座席，提供乘客專屬私人空間。（記者周幸叡攝）「AONIYOSHI」2號車設置沙龍座席，提供乘客專屬私人空間。（記者周幸叡攝）

「AONIYOSHI」共有4節車廂，1、3、4號車廂是雙人座席，座位僅左右兩側，寬敞優雅的空間以及特別訂製的舒適座椅，一坐下來就有種帝王貴族般的尊寵感。4號車並設有圖書室，各種相關的京都及奈良介紹，陪伴旅人想要看書的文青時光。想要多點隱私、或是與三五好友擁共同空間，2號車設置沙龍座席，座位與走道間有屏風區隔，加上走道上方獨特的圓拱設計，流瀉出華貴氣氛。

由大阪喜來登都酒店特製的「AONIYOSHI奶油夾心餅乾」，為旅程增添甜蜜滋味。（記者周幸叡攝）由大阪喜來登都酒店特製的「AONIYOSHI奶油夾心餅乾」，為旅程增添甜蜜滋味。（記者周幸叡攝）

在悠悠行駛的旅程中，不妨來點輕食和飲料，2號車設有吧台，販賣車內限定美食，例如最適合搭配咖啡、紅茶的「AONIYOSHI奶油夾心餅乾」，是由大阪喜來登都酒店特製，外觀類似「AONIYOSHI」車廂，讓人光看就愛不釋手，細細品嘗別有一番風味。想為這趟行程留下特別紀念，可在此免費拿取乘車紀念證，或是購買原創紀念品，如：「AONIYOSHI」車頭樣式的鑰匙圈、有「AONIYOSHI」徽章的領帶夾、原子筆等，每一件紀念品都帶著和「AONIYOSHI」一樣的浪漫華貴風情。

享受搭乘「AONIYOSHI」的樂趣，是探訪關西不可錯過的旅遊主題。（記者周幸叡攝）享受搭乘「AONIYOSHI」的樂趣，是探訪關西不可錯過的旅遊主題。（記者周幸叡攝）

欲搭乘「AONIYOSHI」列車，可使用近鐵電車周遊券，不需要支付「AONIYOSHI」的基本票價，只要支付特急費用和特別車廂費用即可搭乘，沿途的重點景點，有大阪的道頓堀、奈良的奈良公園、京都的東寺等，除了特色鐵道之旅，還可愜意徜徉三都不同風情。更多「AONIYOSHI」相關資訊詳詢近鐵官網

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