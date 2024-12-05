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（影音）全國木匠創藝文化節12/14開幕 木工創意設計入選作品打頭陣

2024/12/05 14:51

全國木匠創藝文化節將於12月14日在東勢林業文化園區開幕！5日在豐原巧聖先師廟舉辦啟動儀式。（記者歐素美攝）全國木匠創藝文化節將於12月14日在東勢林業文化園區開幕！5日在豐原巧聖先師廟舉辦啟動儀式。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕 全國木匠創藝文化節將於12月14日在東勢林業文化園區開幕！豐原巧聖先師廟配合辦理全國巧藝魯班木工創意設計競賽，並於今天舉行魯班文化館落成啟用典禮，23件入選作品即日起在該館展出至2月16日，提供匠師、學子與民眾之間的交流平台，促進木匠工藝的傳承與國產材的利用與發展。

豐原巧聖先師廟興成建魯班文化館，5日落成啟用！（記者歐素美攝）豐原巧聖先師廟興成建魯班文化館，5日落成啟用！（記者歐素美攝）

豐原巧聖先師廟主委許吉本說，該廟一直想與文化教育結合，因此籌建魯班文化館，並將進一步籌設台灣魯班文化教育協會，今年是第一屆全國木匠創藝文化節，盼未來能延續下去，並利用魯班文化館舉辦相關活動，讓小朋友體驗木工技能。

立法院副院長江啟臣表示，豐原木業是很重要的產業文化，也是台灣很重要的發源地，豐原巧聖先師廟以一個信仰中心來興建文化館，代表傳承魯班木藝、木創的精神跟文化，希望除了舉辦全國木匠創藝競賽活動外，也結合東勢林業文化園區的發展舉辦全國魯班公大會師，將宗教、產業、觀光、文化結合在一起，相信是未來木業或木創再興的開始。

林業及自然保育台中分署長張弘毅表示，整個林業開發歷史與木匠文化緊密結合，這次跟魯班公與豐原聖先師廟合作，就是利用木匠文化跟國產材結合，並在東勢林業文化園區舉辦開幕式。東勢巧聖先師廟是全台巧聖先師廟的發源地，東勢林業文化園區則是木材育成中心，未來希望將整個木匠文化跟國產材結合。12月14日有全國魯班活動，將整個木匠文化、觀光旅遊跟木材的推展結合在一起，歡迎大家蒞臨東勢林業文化園區。

全國巧藝魯班木工創意設計競賽，今年以「創．坐」為主題，吸引全國近130人參賽，經圖面審查，30人獲選進入決賽，林業及自然保育分署贊助50萬元經費，廟方補助每人3600元材料，共有23人提供創作作品。

全國巧藝魯班木工創意設計競賽，金獎作品「閒．搖椅」。（記者歐素美攝）全國巧藝魯班木工創意設計競賽，金獎作品「閒．搖椅」。（記者歐素美攝）

其中，陳志雄以作品「閒．搖椅」榮獲金獎，獎金30萬元；莊嘉駿以作品「林隙．模組櫃凳」拿下銀獎，獎金15萬元；另有4人獲得佳作，獎金各6萬元。23件作品將於豐原巧聖先師廟的魯班文化館展出至2月16日，民眾可預約參觀。

莊嘉駿創作的「林隙．模組櫃凳」，利用國產材桃花心木，設計出3組凳子可結合為櫃子，創意十足，榮獲全國巧藝魯班木工創意設計競賽銀獎肯定。（記者歐素美攝）莊嘉駿創作的「林隙．模組櫃凳」，利用國產材桃花心木，設計出3組凳子可結合為櫃子，創意十足，榮獲全國巧藝魯班木工創意設計競賽銀獎肯定。（記者歐素美攝）

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