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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

樂活旅遊綠色主題最夯 雄獅旅遊推出4大類創新樂活旅遊行程

2024/12/05 12:38

隨著環保意識抬升，逾5成旅客優先選擇綠色旅遊行程。（雄獅旅遊提供）隨著環保意識抬升，逾5成旅客優先選擇綠色旅遊行程。（雄獅旅遊提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕旅遊不分年齡，邁入高齡更需要樂活，根據國家發展委員會推估，台灣下個月即將進入「超高齡社會」，樂活旅遊將以多元模式蓬勃發展。雄獅旅遊2018年推出「大人囝仔聚樂部」，在今年力拚升級，與台灣樂活永續協會攜手合作，於今（5）日舉行「2025樂活旅遊趨勢暨產品發表會」，分享樂活旅遊關鍵數據、未來趨勢，及推出以健康、渡假、學習與友伴為主軸的創新特色行程。

2025樂活旅遊趨勢暨產品發表會分享樂活旅遊關鍵數據、未來趨勢，並推出4大類創新樂活旅遊行程（雄獅旅遊提供）2025樂活旅遊趨勢暨產品發表會分享樂活旅遊關鍵數據、未來趨勢，並推出4大類創新樂活旅遊行程（雄獅旅遊提供）

台灣樂活永續協會理事長、雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，雄獅推出的大人囝仔遊程，迄今超過15萬人參與，顯示市場對樂活旅遊的高度需求與發展潛力。協會將2025年定義為「樂活旅遊年」，推廣結合綠色概念的樂活旅遊新玩法，透過集結上百位會員力量，共同規畫低碳慢活的遊程，實踐綠色永續理念，期望透過此次推廣，引領樂活旅遊的新風潮。

2024年旅客最愛的目的地，以花東、中部及南部為最熱門選擇。（雄獅旅遊提供）2024年旅客最愛的目的地，以花東、中部及南部為最熱門選擇。（雄獅旅遊提供）

根據2025樂活旅遊調查顯示，旅客出遊首重住宿品質優良，其次依序為CP值高、餐食美味、行程豐富；消費者最喜歡參與的體驗活動，第1名為品嘗當地美食，體驗當地文化和放鬆休閒各居第2、3名；2024年旅客最愛的目的地，以花東、中部及南部為最熱門選擇。在消費者期待的旅遊型態方面，2日以上旅遊天數比例較2018年大幅成長9成，顯示旅遊類型逐步轉變；隨著環保意識抬升，逾5成旅客優先選擇綠色旅遊行程。整體調查發現，旅遊體驗趨勢將朝向ESG永續發展、多日遊程、深度體驗、精緻餐宿等方向發展。

阿里山栩悅號列車，沿途從低海拔向上欣賞阿里山森林鐵路。（雄獅旅遊提供）阿里山栩悅號列車，沿途從低海拔向上欣賞阿里山森林鐵路。（雄獅旅遊提供）

雄獅結合各觀光產業夥伴，以聯合國永續發展目標（SDGs）為方向，圍繞4大核心理念，推出創新樂活旅遊行程，其中，「為健康旅行」規畫高山農場、森林步道或品嘗產地餐桌為主題，如搭乘阿里山栩悅號列車，沿途從低海拔向上欣賞阿里山森林鐵路，漫步在奮起湖小山城；「為渡假旅行」安排入住高品質飯店，前往花蓮入住瑞穗天合國際觀光酒店，並獨家體驗海上夜航活動；「為學習旅行」以手作及學習在地生活文化，帶領旅客進行香氛體驗、製作淡水生態瓶等活動，感受親自手作的樂趣；「為友伴旅行」則推出適合邀請好友共同參與的旅行主題，另享有揪伴優惠，推薦前往台東進行植樹活動，以實際行動守護地球，再搭乘藍皮解憂號觀光列車欣賞南迴線最美海景。此外，目前正在籌備依照大人囝仔規格打造的國外版行程，預計12月底正式啟售。更多相關內容詳詢雄獅旅遊「大人囝仔」產品集合頁

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