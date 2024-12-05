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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

日本奈良「楓」情萬種 你喜歡哪一種？

2024/12/05 12:59

賞楓到奈良，利用近鐵加巴士輕鬆抵達各個迷人「楓景區」。圖為室生寺周邊楓景。（記者周幸叡攝）賞楓到奈良，利用近鐵加巴士輕鬆抵達各個迷人「楓景區」。圖為室生寺周邊楓景。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／日本報導〕秋遊日本的賞楓雅趣，不只在欣賞楓紅之美，也包含一覽搭配楓紅的周邊景致及氛圍，奈良承襲古都優美風韻，本身洋溢的溫雅風土氣息平素即自帶魅力，遇到楓紅時期，更是如美女上妝，分外動人。趕赴這場季節盛宴，以下景點值得收進口袋名單中。

遊逛奈良公園，東大寺是必訪景點。（記者周幸叡攝）遊逛奈良公園，東大寺是必訪景點。（記者周幸叡攝）

位於奈良公園境內的名勝依水園，是優美的池泉回遊式庭園。（記者周幸叡攝）位於奈良公園境內的名勝依水園，是優美的池泉回遊式庭園。（記者周幸叡攝）

◆奈良公園：世界遺產巡禮、鹿+楓景

佔地約台北的大安森林公園21倍大的奈良公園，境內知名景點如：東大寺、春日大社、興福寺、正倉院、奈良國立博物館、依水園等，真要逛個徹底，可能得花上一天以上的時間。當然，近期常躍上新聞的鹿群，也是遊逛其間少不了的互動主角。

交通指南：由近鐵奈良站徒步約5分鐘。

室生寺境內的本堂（右）、五重塔都是日本國寶。（記者周幸叡攝）室生寺境內的本堂（右）、五重塔都是日本國寶。（記者周幸叡攝）

邊賞楓邊品嘗橋本屋的山菜料理，風雅無限。（記者周幸叡攝）邊賞楓邊品嘗橋本屋的山菜料理，風雅無限。（記者周幸叡攝）

◆室生寺：古寺、古塔、山菜料理+楓景

往昔真言宗據點的高野山禁止女人，室生寺則允許女人入內參拜，故別稱「女人高野」，境內的本堂、五重塔都是日本國寶。位於室生山的山麓，這裡的楓葉紅似火，整個蔓延至山上，沿途慰藉辛苦上山的遊客。參拜後，街上橋本屋的山菜料理是最佳補給，邊賞楓邊品嘗，堪為秋日楓遊最佳雅趣。

交通指南：由近鐵室生口大野站轉乘奈良交通巴士，至室生寺站下車即達。

走上399階的登廊後，才能抵達長谷寺的本堂。（記者周幸叡攝）走上399階的登廊後，才能抵達長谷寺的本堂。（記者周幸叡攝）

從長谷寺本堂眺望，周邊的綺麗秋色讓人難忘。（記者周幸叡攝）從長谷寺本堂眺望，周邊的綺麗秋色讓人難忘。（記者周幸叡攝）

◆長谷寺：登廊、參拜本尊大觀音尊像+楓景

長谷寺被視為觀音信仰的神聖之地，別名「花之御寺」，得走上399階的登廊才能抵達上面的本堂，寺內供奉的本尊十一面観世音菩薩立像是日本最大尊的木造觀音像，秋季時會舉辦特別拜觀，可進入平常禁止進入的國寶本堂中，直接碰觸觀音像雙足膜拜，是非常難得的體驗。

交通指南：由近鐵長谷寺站徒步約15分鐘。

談山神社夜間點燈，讓遊客欣賞夜楓。（記者周幸叡攝）談山神社夜間點燈，讓遊客欣賞夜楓。（記者周幸叡攝）

談山神社境內擁有世界唯一的木造十三重塔。（記者周幸叡攝）談山神社境內擁有世界唯一的木造十三重塔。（記者周幸叡攝）

◆談山神社：木造十三重塔、夜間點燈賞楓+楓景

春日賞櫻有夜櫻，秋天賞楓也有夜楓，身兼賞櫻和賞楓名勝地的談山神社，不只白晝時的楓紅與境內朱紅色建築染成一片，入夜後更特別打上燈，讓人從白日賞楓到夜晚，看盡楓葉不同的迷人風情。境內擁有世界唯一的木造十三重塔，打上燈光更顯幽玄雄偉。

交通指南：由近鐵櫻井站轉乘奈良交通巴士至談山神社站，徒步約5分鐘。

來到吉野賞楓，還可參拜金峰山寺。（記者周幸叡攝）來到吉野賞楓，還可參拜金峰山寺。（記者周幸叡攝）

葛餅（前）、柿壽司（右）是吉野當地名產。（記者周幸叡攝）葛餅（前）、柿壽司（右）是吉野當地名產。（記者周幸叡攝）

◆吉野山：古寺、纜車、小鎮散策、美食+楓景

3萬多棵的櫻花樹讓吉野山在賞櫻名冊中赫赫有名，一入秋，隨著標高而變換的楓景也不遑多讓，吸引遊客從近鐵吉野站出發，沿著山勢入山賞楓。這裡還可搭乘日本最早的纜車上山，參拜金峰山寺、勝手神社、吉水神社，品嘗當地有名的葛切及葛餅甜點、柿壽司等，豐富行程讓人心滿意足。

交通指南：由近鐵吉野站轉乘巴士或纜車即達。

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