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宜蘭羅東推懸絲偶劇白雪公主 捐書代替門票免費看

2024/12/05 15:17

宜蘭羅東鎮立圖書館邀請華德福家庭教育協會，演出懸絲偶劇「白雪公主及七個小矮人」，並結合捐書就能代替門票免費看活動，期望提升閱讀風氣。（記者王峻祺攝）宜蘭羅東鎮立圖書館邀請華德福家庭教育協會，演出懸絲偶劇「白雪公主及七個小矮人」，並結合捐書就能代替門票免費看活動，期望提升閱讀風氣。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭羅東鎮立圖書館邀請華德福家庭教育協會，演出懸絲偶劇「白雪公主及七個小矮人」，並結合捐書就能代替門票的免費觀看活動，期望提升閱讀風氣，首場公益演出對象為慢飛天使，演出後大獲師生好評，14日還有2場次，適合親子共賞。

華德福家庭教育協會歷經3個月籌備，正式推出懸絲偶劇「白雪公主及七個小矮人」，由許綺文老師領銜，林品杉、林彤軒姐妹操偶，搭配旁白、吟唱及生動的操偶技巧，吸引孩子目光，當白雪公主再次甦醒時刻，令在場師生感動落淚。

羅東鎮長吳秋齡說，懸絲偶劇「白雪公主及七個小矮人」劇情動人，期許透過戲劇演出，讓親子都能感受耶誕溫暖，14日還有2場次，時間為上午9點20分及11點，這次以捐書代替門票，共享閱讀的快樂。

吳秋齡說，21日及22日還規畫多場耶誕手作課程，包括門簾、花圈及相框創意，其中只要在10日至20日間完成借閱50本書，就能免費獲得耶誕相框創意手作體驗券，共計60份。歡迎民眾共襄盛舉，一起在圖書館的耶誕布置中，留下幸福溫馨的紀念。

懸絲偶劇「白雪公主及七個小矮人」劇情動人，只要捐書就能代替門票觀看。（記者王峻祺攝）懸絲偶劇「白雪公主及七個小矮人」劇情動人，只要捐書就能代替門票觀看。（記者王峻祺攝）

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