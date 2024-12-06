搭乘「蔚藍交響曲」前往日本世界遺產吉野 品味奢華的大人之旅

搭乘「蔚藍交響曲」，優雅品味奢華的大人之旅。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／日本報導〕喜歡體驗特色觀光列車的旅人，來到日本關西不可錯過的，除了近鐵觀光特急「AONIYOSHI」，還有一列標榜「奢華的大人之旅」的「蔚藍交響曲」（Blue Symphony），這是隸屬於近鐵的南大阪線、吉野線觀光特急，從大阪阿部野橋站帶著遊客前往世界遺產吉野，一趟行程串連了觀光列車及世界遺產兩大主題，相當吸引人，逢春秋賞櫻及賞楓期間，更是一票難求。

近鐵觀光特急「蔚藍交響曲」，來往於大阪阿部野橋站及世界遺產吉野站間。（記者周幸叡攝）

「蔚藍交響曲」車身外觀以沉穩典雅的深藍色為底，襯上金線條，行駛在藍天綠野中，雖不搶眼但有種低調雍容氣質。列車共有3節車廂，1號和3號車是乘客座席區，座位設單人及雙人兩列，巧妙之處在於座位中間設有桌子，可以變成相對座的雙人沙龍座或是4人沙龍座，桌上的復古檯燈，為沙龍座增添浪漫燈光，難怪非常受情侶歡迎。光有情調還不夠，「蔚藍交響曲」的座椅就像商務艙的座椅般寬敞，特別設計符合人體工學的椅型和座墊，採山脊稜線為形象的綠色，整體就像一座厚實的山，扶手則是採用奈良縣產的竹子，一坐下去，彷彿被大山溫柔環抱，安心又舒適。

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「蔚藍交響曲」的座椅寬敞舒適，如吉野大峰將乘客溫暖環抱。（記者周幸叡攝）

「蔚藍交響曲」車內限定甜點，這季推出栗子和無花果點綴的蛋糕。（記者周幸叡攝）

乘客不只在自己的座位休息，也可到2號車，這裡設有休息室及餐檯，可以拿著自己喜歡的飲料到這裡，和同行旅伴開心暢談。餐檯除了提供以沿線食材製作的輕食，還有大阪萬豪酒店特製的車內限定「時令特製蛋糕組合」，這個秋季端上的是栗子和無花果點綴的蛋糕；想要小酌，也有當地酒莊釀造的葡萄酒、吉野地酒品酒組合等，大人的放鬆時刻，就在這裡愉悅酣享。至於免費乘車紀念證及誘人掏錢購買的乘車紀念品，也是在餐檯索取及購買，不大的空間，頓時成了另一個人氣購物點。

設有休息室及餐檯的2號車，內裝典雅、大型觀景窗利於乘客賞景。（記者周幸叡攝）

「蔚藍交響曲」附設的洗手間寬敞便利。（記者周幸叡攝）

從大阪阿部野橋站到吉野站，行駛時間約1小時15分鐘，這個剛剛好的旅程，既體驗特色觀光列車、沿途還可飽覽優美的自然風光。中途各站下車延伸，也有不同的景點，例如下市口站下車後可轉巴士到洞川溫泉、御手洗溪谷；橿原神宮前、飛鳥站下車轉巴士可探訪稻淵的梯田；至於終點站吉野站，更是有數不清的名勝，尤其今年是吉野的世界遺產「紀伊山地之靈場及參詣道（吉野大峰）」登錄世界遺產20週年，吉野一帶很多地方都特別舉行慶祝活動，相對於奈良市區的世界遺產「古都奈良文化資產」，吉野有另一種入深山尋寶藏的遊趣，值得細細走訪。更多「蔚藍交響曲」相關內容詳詢近鐵官網。

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