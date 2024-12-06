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郵政博物館台中館12/10登場 「珍稀古票郵封特展」最大亮點

2024/12/06 15:33

中華郵政公司今天（6日）宣布，郵政博物館台中館將在本月10日開幕。（中華郵政公司提供）中華郵政公司今天（6日）宣布，郵政博物館台中館將在本月10日開幕。（中華郵政公司提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕中華郵政公司今天（6日）宣布，郵政博物館台中館將在本月10日開幕，有6大展示單元，另外還有最大亮點是「珍稀古票郵封特展」，展期到本月14日。

中華郵政公司今天（6日）宣布，郵政博物館台中館將在本月10日開幕。（中華郵政公司提供）中華郵政公司今天（6日）宣布，郵政博物館台中館將在本月10日開幕。（中華郵政公司提供）

中華郵政公司今天說明，運用台中集郵服務中心（台中市中區民權路86號3樓）場地設置郵政博物館台中館，12月10日上午10時開幕。台中館展場結合集郵服務與展館功能，規畫「郵趣時光」常設展，展出「郵票源起」、「郵政史話」、「使命必達」、「方寸之美」、「集郵之樂」、「親子共郵」等6大展示單元，及「郵藝之窗-郵票裡的台灣藝術特展」主題年展。

中華郵政公司今天（6日）宣布，郵政博物館台中館將在本月10日開幕。（中華郵政公司提供）中華郵政公司今天（6日）宣布，郵政博物館台中館將在本月10日開幕。（中華郵政公司提供）

另外，最大亮點為「珍稀古票郵封特展」，展出「國父親筆簽名實寄封」、「上海版飛雁郵票（無面值）」等難能可見的珍封及珍郵，展期至12月14日中午12時。

中華郵政公司今天（6日）宣布，郵政博物館台中館將在本月10日開幕。（中華郵政公司提供）中華郵政公司今天（6日）宣布，郵政博物館台中館將在本月10日開幕。（中華郵政公司提供）

配合台中館成立，台中郵局設計漫郵台中明信片等多款精美集郵票（商）品於集郵服務中心展售。另為服務用郵民眾，開幕日中午12時至下午3時，於該中心設立臨時郵局，現場贈送局贈封，數量有限，送完為止。

中華郵政公司今天（6日）宣布，郵政博物館台中館將在本月10日開幕。（中華郵政公司提供）中華郵政公司今天（6日）宣布，郵政博物館台中館將在本月10日開幕。（中華郵政公司提供）

郵政博物館台中館免費開放參觀，開放時間與集郵服務中心營業時間一致，為週一至週五8：30-17：30，週六9：00-12：00。相關詳情請至中華郵政全球資訊網（http://www.post.gov.tw）或郵政博物館網站（http://museum.post.gov.tw）查詢。

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