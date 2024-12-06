台中作家楊双子作品獲美國國家圖書獎成台灣第一人 台中市僅表揚沒獎金

台中作家楊双子作品獲美國國家圖書獎成台灣第一人，議員江肇國（中）質疑台中市僅表揚沒獎金。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中作家楊双子創作《台灣漫遊錄》獲美國國家圖書獎，是台灣作家第1次獲得這項獎項，台中市議員江肇國質疑，連總統賴清德都肯定，文化部也將專簽頒發獎金，台中市府40餘處市圖卻僅購7本，且也沒有獎金獎勵；文化局陳佳君指出，已連繫楊双子經紀人將發給她榮譽獎章，但因沒有相關獎勵辦法，無法頒發獎金，未來會再推動合作文學創作計畫。

江肇國指出，出生台中烏日的作家楊双子作品《台灣漫遊錄》繼日文版《台灣漫遊鐵道的兩人》今年5月獲得日本翻譯大賞後，11月底再奪「美國國家圖書獎」，成為第1部贏得美國這項殊榮的台灣文學作品，也是台灣文壇第1人，總統賴清德肯定，文化部也將專簽核發逾30萬獎金。

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江肇國說，楊双子創作之路多靠文化部及國家文藝基金會補助，她雖曾獲台中文學獎首獎，台中市府卻不重視，連這次獲得美國國家圖書獎是文壇極高殊榮，台中市圖有40幾個分館，卻僅購買7本得獎作品，民眾預約要排1年才看得到，日前在議會教育文化委員會中文化局提及將會進行表揚及獎勵，台中市迄今沒有動作，甚至她的作品獲金鼎獎文化局也不清楚，根本失職。

台中市長盧秀燕指出，她經台北的文壇友人在第一時間告知楊双子獲獎消息後，即指示文化局進行表揚。

陳佳君說，市圖在楊双子作品獲獎前就已採購16本她的創作《台灣漫遊錄》，另也有電子書，會視民眾借閱需求以專案再加購；另已與經紀人連繫邀請到台中市政會議表揚頒給榮譽獎章，因她住北部若行程不便，文化局也可以北上頒獎。

江肇國說，市府之前在台灣隊獲世界12強棒球錦標賽冠軍後就修法，加碼頒給台中市籍隊員70萬元獎金，之前柔道選手楊勇緯獲奧運銀牌市府也加發200萬獎金，但對於台中作家首次獲得美國家圖書獎獎項，市府卻毫不重視。

陳佳君強調，因目前沒有相關獎金辦法，但會邀請楊双子到台中推動合文學創作合作計畫。

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