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「新店職人故事館」年度特展登場 揭曉20名職人精采工藝魔法

2024/12/08 17:35

「新店職人故事館」年度特展開幕，職人齊聚一堂，左1為泰雅編織周小雲、左2為攝影職人黃進發、左3為紙紮工藝師黃登台、左4為毫芒雕刻師陳逢顯。（新北市立圖書館提供）「新店職人故事館」年度特展開幕，職人齊聚一堂，左1為泰雅編織周小雲、左2為攝影職人黃進發、左3為紙紮工藝師黃登台、左4為毫芒雕刻師陳逢顯。（新北市立圖書館提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市立圖書館新店文史館即日起至明年11月規劃「新店職人故事館」年度特展，介紹「毫芒雕刻」達人陳逢顯、國寶級銅鑼達人吳宗霖、「烏來畢卡索」鐵木亞沙等20位優秀職人，並透過職人技術體驗課、職涯萬花筒、「平凡不簡單」徵件等免費活動， 票選前3名的人氣王，最高可獲得1,500元禮券與圖書。

新北市立圖書館新店文史館即日起開幕，猴雕工藝師廖飛熊（中）為小朋友解說雕塑工藝的過程。（新北市立圖書館提供）新北市立圖書館新店文史館即日起開幕，猴雕工藝師廖飛熊（中）為小朋友解說雕塑工藝的過程。（新北市立圖書館提供）

新北市立圖書館表示，「新店職人故事館」年度特展即日在新店文史館展出至明年11月底止，透過20位見證歲月的職人故事，帶大家認識不同行業的興衰變革，與不一樣的新店歷史風貌；即日至1月5日首先推出「平凡不簡單」徵件活動，邀請民眾推薦生活中默默付出的優秀職人，看見生活中的職人身影，邀民眾感受在地生活。

「新店職人故事館」年度特展開幕，毫芒雕刻大師陳逢顯出席。（新北市立圖書館提供）「新店職人故事館」年度特展開幕，毫芒雕刻大師陳逢顯出席。（新北市立圖書館提供）

新北市圖介紹，藝術家陳逢顯以創作米雕、微型書享譽國際，並創立「毫芒雕刻博物館」回饋社會；國寶級銅鑼達人吳宗霖從事30幾年藝術工作，完成全台唯一的「國際標準音階鑼」；鐵木亞沙有「烏來的畢卡索」稱謂，是全台首位以泰雅族傳統文化為創作題材的畫家。

「新店職人故事館」年度特展開幕，攝影職人黃進發和小朋友分享機上空拍的故事。（新北市立圖書館提供）「新店職人故事館」年度特展開幕，攝影職人黃進發和小朋友分享機上空拍的故事。（新北市立圖書館提供）

新北市圖館長吳佳珊表示，新店在地產業職人默默耕耘，用不同的技藝形塑新店生活圈，百年來各街區充滿了獨特的職人與故事，承載著歷史文化或技術傳承的使命，不僅是在地的珍貴資產，也是常民生活文化的累積。年度特展不只透過深耕新店的職人，見證新店百年的職業變遷，同時引領學生對不同職業的探索。

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