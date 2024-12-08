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第6屆漂鳥舞蹈平台落幕 台灣「UNI優尼客當代馬戲團」獲西班牙MASDANZA青睞

2024/12/08 19:21

UNI優尼客當代馬戲團《假想敵》結合馬戲特技與當代舞，獲西班牙加那利群島國際當代舞蹈節團隊（MASDANZA）青睞。（王志偉攝，漂鳥舞蹈平台提供）UNI優尼客當代馬戲團《假想敵》結合馬戲特技與當代舞，獲西班牙加那利群島國際當代舞蹈節團隊（MASDANZA）青睞。（王志偉攝，漂鳥舞蹈平台提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由翃舞製作主辦的2024第6屆漂鳥舞蹈平台，匯集來自台灣、韓國、日本、義大利、比利時、美國、以色列、荷蘭、中國、英國等12個國家，包含6首「Showcase特邀作品」以及12「Selection精選作品」，共計18件舞蹈作品，於12月6日至8日，在台灣戲曲中心小表演廳演出，並於演後舉行頒獎典禮。

翃舞製作暨漂鳥舞蹈平台藝術總監賴翃中表示，今年總共收到來自39個國家、177件作品投件，並邀請各國外具備相同理念的國際編舞競賽、藝術節、舞團與劇院場館人士挑選作品。今年台灣團隊「UNI優尼客當代馬戲團」以作品《假想敵》（Imaginary Enemy）獲得西班牙加那利群島國際當代舞蹈節團隊（MASDANZA）青睞。

翃舞製作暨漂鳥舞蹈平台藝術總監賴翃中（左起）與UNI優尼客當代馬戲團蔡宏義、楊峻毅合影。（王志偉攝，漂鳥舞蹈平台提供）翃舞製作暨漂鳥舞蹈平台藝術總監賴翃中（左起）與UNI優尼客當代馬戲團蔡宏義、楊峻毅合影。（王志偉攝，漂鳥舞蹈平台提供）

「UNI優尼客當代馬戲團」致力於馬戲特技與藝術結合，經常於台北西門町、信義區等地進行街頭表演，今年由蔡宏義與楊峻毅擔綱雙人舞，他們提到，有別於街頭馬戲重視技巧性以及娛樂性，劇場演出必須圍繞主題，並強調故事敘述性，是一個新的嘗試。「《假想敵》發想源於他們表演特馬戲技時注重的關鍵字：對立、對抗、平衡，不僅是代表外在具體的對象，其實更是心中的投射。」創作過程中，與翃舞製作的舞者鄭伊涵討論，如何將特技語彙轉換成現代舞作，以達到馬戲與藝術間的平衡。作品時而呈現倆人關係之間不安、對立、躁動的情緒，以及時競合的矛盾互動，有時轉換成個人難以跨越自我的焦慮，並將馬戲融入當代舞中，展現高水準演出，因而獲得西班牙加那利群島國際當代舞蹈節團隊（MASDANZA）青睞。

第6屆漂鳥舞蹈平台「台灣觀眾獎」由英國Thomas Noone以魁儡和劇場結合的獨舞作品《After the party》獲得。（王志偉攝，漂鳥舞蹈平台提供）第6屆漂鳥舞蹈平台「台灣觀眾獎」由英國Thomas Noone以魁儡和劇場結合的獨舞作品《After the party》獲得。（王志偉攝，漂鳥舞蹈平台提供）

此外，今年首度舉辦觀眾票選獎，觀眾於欣賞演出後進行票選，選出最喜歡的舞作，並將獲得5000元新台幣。今年由英國Thomas Noone以魁儡和劇場結合的獨舞作品《After the party》獲得台灣觀眾獎。第7屆漂鳥舞蹈平台預計2025年3月放開放徵件。詳詢漂鳥舞蹈平台臉書專頁。

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