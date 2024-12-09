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不滿盧秀燕漠視楊双子 他曝台灣作家卑微慣了

2024/12/09 14:11

台中作家楊双子獲美國國家圖書獎，成為台灣文壇第一人，議員江肇國（中）質疑台中市僅表揚沒獎金。（擷取自江肇國臉書）台中作家楊双子獲美國國家圖書獎，成為台灣文壇第一人，議員江肇國（中）質疑台中市僅表揚沒獎金。（擷取自江肇國臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕台中作家楊双子獲美國文學界最高榮譽之一《美國國家圖書獎》遭台中市政府漠視事件發酵。台中市議員江肇國8日抨擊，稱截至目前，市府仍無具體行動，質疑「體育賽事關注度高，錢就給得大方，文學獎項閱者小眾，就關起大門嗎？」作家朱宥勳則說，「台灣作家卑微慣了，台中市府的消極對待，對我們來說並不陌生。」

江肇國8日在臉書發文，這是該獎項首次頒給華文作品，為台灣文學、為台中寫下歷史性一刻。然而市府僅有文化局在自家粉專上輕描淡寫地說了句「恭喜」，後續毫無行動。

江肇國說，自己日前在總質詢上，留轉圜餘地給台中市府，「很多話我沒說透，對市長和局長的不實答辯也沒有特別針對，甚至到昨天早上，我還和督導業務的副市長通了半個多小時電話，希望他能點醒盧市長也幫幫文化局⋯⋯」不過，目前為止，「市府的神經傳導還是如恐龍般緩慢，只能繼續等待善意。」

江肇國指出，他在電話中表示，台中圖書館每年有近一億元購書預算，而這次獲得美國國家圖書大賞的《臺灣漫遊錄》總共只買了16本。「當年楊勇緯9萬變200萬，今年陳冠偉1.2萬變70萬都是市長指示專案處理，簽發市長的二備金支用有何不可？難道體育賽事關注度高，錢就給得大方，文學獎項閱者小眾，就關起大門嗎？」

江肇國寫道，「這半小時電話爭辯交集不多，……市府總急於辯解，一個個想保護市長。後來我想想，或許這些跳出來擋子彈的人都知道楊双子老師的成就非凡，真正不重視的就盧秀燕一人吧！」

他質疑，「願意跑去機場擁抱楊勇緯，不肯打通電話恭喜楊双子」「盧不動就是盧不動⋯但其實双子老師的貢獻與獲得的榮耀早超越盧市長的一通電話。」

另外，作家朱宥勳7日在臉書批評，台中市府日前在市議會上被質詢《臺灣漫遊錄》的態度，「說真的，台灣作家卑微慣了，台中市府的消極對待，對我們來說並不陌生。只是台中市府的態度實在太有包牌感了。宣稱第一時間注意，但時間都不知道花到哪裡去了；宣稱有做事，但漫不經心；別人問你有沒有獎勵，你不敢說「我就是不想給」，但又要原地裝瞎裝忙。然後公開的面子還是要拿，所以沒辦成的事也講得跟真的一樣。」

朱宥勳認為，「台中市府大概就想這樣混過去了吧。」

朱宥勳進一步呼籲，「希望這次楊双子的得獎能成為一個契機，讓各級政府單位認知到：不只是體育，不只是電影，還有很多領域的台灣人，有機會在全世界大放異彩。」他強調，「台中市政府只是第一個案例，並且顯然是一個推一步也不願意動半步的案例。下一顆太陽會在哪一個縣市升起，又有誰知道呢？只希望那時候，不要再有人拿『沒有法源依據』當藉口了。」

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