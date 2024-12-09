落實調查霸凌案件 文化部長李遠指出：部分爆料已知內容不實

針對立委爆料文化部相關霸凌案件，文化部長李遠今日表示，一切依照行政院相關規範客觀處理所有申訴；但也指出，其中部分爆料已確認內容不實。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕對於公部門霸凌案，行政院長卓榮泰今日表示，行政院本週將成立申訴平台，提供公務員受到保護的申訴管道，也會以行政機制和法律管道保障公務員的基本人權及權利。至於今日有立委爆料收到文化部霸凌案件，文化部長李遠則表示，一切依照行政院相關規範客觀處理所有申訴。

李遠指出，前部長史哲在其擔任文化部長任內，均未有人提出申訴，且在史哲卸任時，當時部長秘書已依機要任用條例全數隨史哲離開文化部。至於陳情內容中，目前仍在職的被申訴者，其實已經歷任多任部長，職務都無變動，因此，並無所謂提拔陞遷，爆料指控內容，顯然與事實有所出入。且由於被申訴人已自請部內主動調查，文化部將依其所請，於近日內召集調查委員展開調查。

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李遠強調，文化部對於職場霸凌秉持零容忍的態度，為了落實調查，鼓勵同仁勇敢站出來具名檢舉，對於具名申訴案件，文化部一定在保護當事人前提下，秉公展開調查。近日也要求各階主管以身作則，務必適時關懷同仁，提出各種針對同仁在工作壓力下的支援系統，切勿讓霸凌事件影響同仁們的士氣。

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