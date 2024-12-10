用創作點亮青春 新台灣之子林宜錦摘台中文學獎高中散文桂冠

台中市清水高中林宜錦同學（中）參加第13屆台中文學獎徵文比賽，表現亮麗，榮獲高中職組第一名。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕 第13屆台中文學獎舉行頒獎典禮，今年徵稿作品高達1703件，最終由42名參賽者脫穎而出。其中，清水高中林宜錦母親是越南配偶，她從小熱愛創作，參加各項文藝競賽，展現文藝才華，以作品〈泳道〉擠下女中與一中等競爭對手，獲高中職生散文類第一名，為自己寫下夢想與文學交織的璀璨青春扉頁。

林宜錦國小就讀偏鄉槺榔國小，學校積極推廣閱讀，培養她對閱讀的熱情。國中就讀清水國中，假日經常流連圖書館找書，開始隨筆寫作，設立一組IG帳號，用於分享自己創作的小說及喜愛的書籍，透過閱讀及寫作探索世界，也重新認識自己。

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她高中進入清水高中就學，學校舉辦文藝創作獎比賽，導師提出參加者可獲得一杯飲料做為鼓勵，她因小確幸的激勵，報名散文與新詩組，雖未獲獎，但戀上文字的魅力，持續創作。主動搜尋各項文藝競賽，積極投稿，雖然有的作品未獲評審青睞，石沉大海，但她懷抱對寫作的熱誠，持續創作，在台中扶輪社文學創作比賽榮獲第二名、有荷文學雜誌徵文比賽獲得優勝，代表學校參加第21屆中台灣聯合文學獎拿下散文組佳作。

林宜錦表示，未來大學希望能就讀文學相關科系，提升創作能力。謝謝父親手作書架，以實際行動支持熱愛閱讀與寫作的她；正因母親來自不同國度，讓她擁有特別的生命經歷，這些都將成為創作路程的重要養分。謝謝國文教師柯夌伶細心指導與建議，每當陷入創作瓶頸時，老師總是幫助她突破困難、梳理脈絡。

清水高中校長蕭建華表示，學校提供多元的學習環境，發掘學生潛能。豐富的選修課程，讓學生自由探索興趣。林宜錦創作獲獎，正是學校重視多元發展的最佳例證，期待未來這位文學新星持續發光發熱，成為清水之光。

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