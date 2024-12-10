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郵政博物館台中館開幕 難得一見「鎮館之寶」

2024/12/10 15:02

中華郵政公司董事長王國材（左）查看國父親筆簽名實寄封。（記者黃旭磊攝）中華郵政公司董事長王國材（左）查看國父親筆簽名實寄封。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕郵政博物館台中館今（10）日開幕，交通部長陳世凱及中華郵政公司董事長王國材等上百人到場剪綵，會館展出民國初期遭時任大總統孫中山批評「有礙國體」的「中華民國臨時中立」郵票，還有國父於民國元年國慶當天，寄給美國友人簽名實寄封，在場集郵人士盛讚為「鎮館之寶」，陳世凱特地要求「要請保全看顧」。

郵政博物館台中館開幕，交通部長陳世凱（左2）及中華郵政公司董事長王國材（右2）應邀剪綵。（記者黃旭磊攝）郵政博物館台中館開幕，交通部長陳世凱（左2）及中華郵政公司董事長王國材（右2）應邀剪綵。（記者黃旭磊攝）

郵政博物館台中館設於台中集郵服務中心、民權路郵局3樓，今天上午揭幕剪綵，陳世凱、王國材、中華集郵團體聯合會榮譽理事長陳友安、中華集郵會台灣分會會長何輝慶、中華集郵團體聯合會副理事長楊敏寬及台中郵局局長葉玉瑕，上百名賓客與會，台中館在郵政博物館本館開幕（1965年）後，繼台北及高雄館成為我國第4家郵政博物館，陳世凱致詞開頭就提及「台灣郵政博物館走了60年，終於走到台中。」

陳世凱說，就住在台中館附近，對面是台中州廳，過去在台中選舉都在州廳登記，「我選舉過很多次，登記過幾次」，對台中人來說是滿滿記憶的地方，而新館就在台鐵台中站附近，遊客散步就可以來，將串接周圍10個觀光景點，遊客全部蓋章再返回做個人化郵票，適合帶小朋友來逛。

在場集郵專家為賓客導覽「中華民國臨時中立」、「民國元年國慶日，國父親筆簽名實寄封」郵簡，盛讚為「鎮館之寶」，陳世凱要求郵票放越久、價值越高，要請保全看顧。

何輝慶介紹說，「中華民國臨時中立」郵票印製於民國初立，南京臨時政府認有嚴重政治差錯，由時任南京大總統孫中山致電袁世凱，要求收回「有礙國體」郵票，必須無「臨時中立」字樣郵票方可發行。

楊敏寬指出，國父親筆簽名實寄封為孫中山就任中華民國首任臨時大總統後，民國元年10月10日從上海寄給美國紐約友人私信，貼票貼有大清蟠龍加蓋宋字「中華民國」1角票1枚，左上角印有孫中山親筆「Sun Yat Sen」英文簽名。

交通部長陳世凱（中）仔細查看「中華民國臨時中立」郵票，特地要求保全看顧。（記者黃旭磊攝）交通部長陳世凱（中）仔細查看「中華民國臨時中立」郵票，特地要求保全看顧。（記者黃旭磊攝）

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