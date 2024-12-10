苗栗縣客語說故事比賽 台灣客家總商會：盼愈辦愈大

苗栗縣三義鄉僑成國小學生，在記者會中，用客家話生動演繹客家民間故事雲火龍的由來。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣是客家大縣，為增進學生說客語能力，成為傳播客家文化的小尖兵，苗栗縣政府教育處將於明年1月19日舉辦「苗栗縣客語說故事比賽」，今（10）召開記者會說明比賽內容，即日起至12月27日報名截止，這次由台灣客家總商會提供30萬元獎勵金，該會董事長葉春榮希望這項比賽能夠每年都舉辦，且愈辦愈大，經費沒有問題；縣長鍾東錦歡迎苗栗學子踴躍報名，展現自身的客語能力及創意。

苗栗縣政府教育處將舉辦「苗栗縣客語說故事比賽」，由縣長鍾東錦（右6）、台灣客家總商會董事長葉春榮（左5）等人共同主持啟動儀式，盼各校踴躍報名參賽。（記者張勳騰攝）

苗縣府教育今天昨在第一辦公大樓大廳舉辦宣傳記者會，由獲得今年「全國中小學客家藝文競賽全國總決賽」國小中年級組客家戲劇類全國第2名的三義僑成國小學生，用客家話生動演繹客家民間故事「雲火龍」的由來，揭開序幕。

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銅鑼國小校長李國海說明，比賽分為幼兒親子組、國小A組、B組及國中組，比賽故事來源可自行創作，亦運用行政院客委會「哈客網路學院」製作之故事集，需全程使用客語，時長以3至4分鐘為限，每組前3名頒發獎金2萬、1萬元及5千元，比賽場地三義西湖渡假村這次也提供參賽員、指導老師及參賽員之2位家人免費入園優惠。歡迎苗栗學子踴躍報名，共同打造「愛講客」的幸福苗栗城。

鍾東錦致詞時感謝台灣客家總商會出錢出力支持，他也感受到現在家庭內部說母語的情況下降，孩子到學校才學習說客語，導致發音不夠「正版」，盼各校鼓勵孩子勇於說客語，慢慢說、說清楚，只要開始講就越會講，讓客家話能永續傳承。

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