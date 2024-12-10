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奈良美智開心大秀收到「賴桑」生日賀卡 雙方互動超溫馨
昨（9）日奈良美智發文分享，前幾年他都會收到台灣前總統蔡英文的生日賀卡，但從今年起換成了現任總統賴清德接續，讓他為此感到非常開心。（圖擷取自@michinara3 社群平台「X」，本報合成）
〔即時新聞／綜合報導〕日本當代藝術家奈良美智，在本月5日迎接65歲生日，讓他的許多親朋好友與大批粉絲們，輪番為他送上祝福。昨（9）日奈良美智發文分享，前幾年他都會收到台灣前總統蔡英文的生日賀卡，但從今年起換成了暱稱為「賴桑」的現任總統賴清德接續，讓他為此感到非常開心。
根據奈良美智9日在社群平台「X」（原推特）的發文，透露自己收到來自台灣總統賴清德的生日賀卡，他除了開心道謝，也祝福即將在今年12月20日起，於屏東美術館開幕的10年巡展計畫「跟著朦朧潮濕的1天去旅行」展出順利。據了解，該展期為巡展計畫第3站，展期預計到2025年5月25日。
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而總統賴清德也在今（10）日轉發這篇貼文，並以日文回應說，「我很高興奈良美智先生收到我寄出的卡片，真的非常感謝您多年來對台灣的溫暖支持。祝福您的巡迴展覽圓滿成功，我們也誠摯歡迎您再次造訪台灣，期盼台日友好的情誼，以及雙方的藝術交流都能更加緊密。」
今まで蔡さんからbirthday cardは頂いていましたが今年は頼総統から頂きました。ありがとう????ございます。とても嬉しく思います。屏東での個展、がんばろ〜〜〜！ pic.twitter.com/DhoDx9rNEx— yoshitomo nara / 奈良美智 （@michinara3） December 9, 2024
奈良美智さんに送ったカードが届いたようで大変うれしく思います。台湾に対する長年の温かいご支援に感謝します。巡回展のご成功をお祈りするとともに、奈良さんのまたの台湾訪問を心より歓迎いたします。また、台湾と日本の友好関係が一層深まり、双方の芸術交流がより緊密になることを願っています。 https://t.co/lAPNCUnKtp— 賴清德Lai Ching-te （@ChingteLai） December 10, 2024
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