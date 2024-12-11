幫書找到歸宿 台灣首府大學40萬藏書出清

愛書人在書庫內尋找喜愛的書籍，選購帶回家。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕幫書找到好歸宿，台灣首府大學校區已移交台南市政府成立曾文市政願景園區，台首大圖書館的40萬冊藏書出清，昨天起至12日開放愛書人前來選購，依圖書的訂價1折賣書出清，如是捐贈的藏書則是免費帶走，藏書出售期限只剩明天。

台首大圖書館所在的圖書資訊大樓（遠方）未來做為台南市體育局、社會局使用，右邊致宏樓（右）為文化部使用。（記者楊金城攝）

許多民眾今天（11日）聞訊趕來台首大圖書館尋寶，在1樓、2樓的書庫內尋找喜愛的書籍，翻書查閱，抱著一大疊圖書要選購，台首大留守小組還貼心提供推車、紙袋和紙箱給民眾裝書。

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台首大的圖書館藏書約有40萬冊，學校之前函文給全國高中職以下學校表示捐書，不少學校前來選書擴充學校圖書館，像同在麻豆區的國立曾文家商就選了3000多本書。

台首大的藏書有應用科學、文學、哲學、教育、自然、藝術、美食、觀光旅遊、教科書甚至是碩博論文、日文圖書等類，種類繁多，有位大學老師一口氣就花了十多萬元選購書本帶回家，不少人選購三、四千元也不手軟。

愛書人尋找喜愛的書籍，都是厚厚一疊。（記者楊金城攝）

文史工作者李孟芳也和藝術家先生一起來尋寶找書，花整天時間翻找也不覺得浪費，就怕帶不夠錢購書，夫婦鍾愛麻豆學叢書、攝影、藝術、文史和故事繪本，李孟芳指出，許多書不太可能再付梓，不少書將成絕版書，如果不來買書，藏書被當資源回收就可惜了。

民眾選購台首大圖書館的藏書，當場繳費。（記者楊金城攝）

台首大校區目前成為台南市第三市政中心「曾文市政願景園區」，台首大停辦後成立留守小組負責和南市府移交校產，明年就要完成校產產權移轉，因時間緊迫，校方加速清理校務設備騰出空間，像圖書館所在的圖書資訊大樓未來作為台南市體育局、社會局使用。

校方指出，希望為圖書館藏書找到好的歸宿，因此捐書、開放民眾選購，未料受到民眾熱烈反應，還沒買書的要把握明天販售出清最天一日。

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