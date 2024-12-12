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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

遊大阪登上阿倍野HARUKAS展望台 在300公尺高空眺望京阪神一帶風光

2024/12/12 16:39

來到阿倍野HARUKAS展望台，有機會見到吉祥物「ABENOBEA」，他是生活於離地300公尺高空的「天空造型」熊，歡迎大家和他合照。（記者周幸叡攝）來到阿倍野HARUKAS展望台，有機會見到吉祥物「ABENOBEA」，他是生活於離地300公尺高空的「天空造型」熊，歡迎大家和他合照。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／日本報導〕旅遊大阪，在地面遊遍了道頓堀、大阪城、環球影城、海遊館、難波鬧區等地，是否會湧現想一窺這個繁華城市整個樣貌的念頭？標高300公尺的阿倍野HARUKAS展望台，就能滿足這個想望。

阿倍野HARUKAS展望台讓遊客一覽京阪神一帶風光。（記者周幸叡攝）阿倍野HARUKAS展望台讓遊客一覽京阪神一帶風光。（記者周幸叡攝）

透過大型玻璃窗眺望，從白天到黑夜，可欣賞不同的美麗景致。（記者周幸叡攝）透過大型玻璃窗眺望，從白天到黑夜，可欣賞不同的美麗景致。（記者周幸叡攝）

阿倍野HARUKAS展望台位居阿倍野海闊天空大廈頂層的58至60層樓，這棟大廈標榜為集聚先進都市功能的立體都市，B2到14樓是近鐵百貨海闊天空本店、16樓是阿部野海闊天空美術館，更上方的樓層，分布著辦公樓層及大阪萬豪都酒店。只要從近鐵大阪阿部野橋站出來，所有旅途上需要的食衣住行及娛樂，在這棟大樓幾乎都能輕鬆體驗。而橫跨3層樓的阿倍野HARUKAS展望台，每一層樓都有不同的遊樂主題，最好能預留半天以上的時間遊逛，若是從下午玩到晚上，還能欣賞動人的日落美景、如百萬寶石閃爍的夜景。

最頂端的直升機停機坪高300公尺，全景視野帶來無限感動。（記者周幸叡攝）最頂端的直升機停機坪高300公尺，全景視野帶來無限感動。（記者周幸叡攝）

位於59樓的「SHOP HARUKAS 300」商店，有琳琅滿目的「ABENOBEA」原創商品，例如頗受歡迎的背包。（記者周幸叡攝）位於59樓的「SHOP HARUKAS 300」商店，有琳琅滿目的「ABENOBEA」原創商品，例如頗受歡迎的背包。（記者周幸叡攝）

上到58樓，離地面約278公尺，這裡有挑高到上空的天空庭園、有2015年經官方認證的「戀人的聖地」、還有能享用美食的咖啡餐廳；59樓是誘人掏出荷包的紀念品賣店，一系列以阿倍野HARUKAS展望台吉祥物「ABENOBEA」製作的原創商品：糖果餅乾、背包、文具、餐具、裝飾品、衣服……從吃的到用的、穿的一應俱全，自用送禮一站買齊。60樓離地面288公尺，開闊明亮的空中走廊，從上到下皆採用玻璃材質，環繞東西南北360度，步步體驗空中漫踱的飄飄然感。剩下的12公尺，從60樓層上到最頂端的直升機停機坪補足，這裡離地面300公尺，不受遮蔽的全景視野，天氣好時腳下的大阪市容盡收眼底，極目四望，連東邊的吉野山、西邊的淡路島及明石海峽大橋、南邊的百舌鳥‧古市古墳群、北方的京都塔及比叡山等，都可一覽無遺，開闊壯觀的風光讓人心曠神怡。

2015年經官方認證的「戀人的聖地」，設有拍照專區讓遊客拍出甜蜜美照。（記者周幸叡攝）2015年經官方認證的「戀人的聖地」，設有拍照專區讓遊客拍出甜蜜美照。（記者周幸叡攝）

「HARUKAS高空彈跳VR體驗」超逼真，讓體驗的遊客大呼太刺激！（記者周幸叡攝）「HARUKAS高空彈跳VR體驗」超逼真，讓體驗的遊客大呼太刺激！（記者周幸叡攝）

光是眺望風景太靜態了，想要來點刺激？有「EDGE THE HARUKAS」高空走廊走行體驗、「HARUKAS高空彈跳VR體驗」，尤其是後者，因為太逼真了，每個上場體驗的遊客都大呼太刺激！堪稱另一種試膽體驗。不要這麼嚇人的活動，就來點浪漫的美食體驗吧！冬日的HARUKAS餐廳推出暖爐火鍋，在室外冷空氣吹拂的天空庭園裡，舒適溫暖的日式暖爐座椅、冒著食物香氣的熱呼呼火鍋，邊欣賞玻璃窗外燦爛萬家燈火勝景，邊和旅伴享用這頓冬夜盛宴，身心皆滿足。更多相關資訊詳詢阿倍野HARUKAS展望台官網。

冬日的HARUKAS餐廳推出暖爐火鍋，是既溫暖又浪漫的季節體驗。（記者周幸叡攝）冬日的HARUKAS餐廳推出暖爐火鍋，是既溫暖又浪漫的季節體驗。（記者周幸叡攝）

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