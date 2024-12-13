媽祖、觀音、關公等神尊入列 苗栗增5案古物有形文化資產

苗栗獅山勸化堂天上聖母泥塑像。（苗栗縣政府文化觀光局提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣古物文化資產審議會，審議通過「苗栗獅山勸化堂日式觀音木雕像」、「苗栗獅山勸化堂文衡聖帝泥塑像」、「苗栗獅山勸化堂天上聖母泥塑像」、「苗栗獅山饒益院三大士與二護法生漆脫胎五尊像」及「苗栗大湖萬聖宮林朝棟統領長生祿位」5案共計8神尊像及1長生祿位，登錄為古物有形文化資產。

苗栗獅山勸化堂日式觀音木雕像。（苗栗縣政府文化觀光局提供）

縣府文化觀光局表示，「苗栗獅山勸化堂日式觀音木雕像」以紅檜雕製而成，觀音採立姿，面部圓潤、表情莊嚴，雙眼微張，額頭有毫光，頭戴正面刻有小尊化佛之頂冠，左手持未開蓮花，右手持與願印，為著名佛師立川金祿刻製。此尊木質觀音像於1955年1月25日隨玄奘靈骨來台，為全日本佛教會代表團贈送給中國佛教會之贈禮，1956年1月22日中國佛教會將其迎送至獅頭山勸化堂安奉，反映戰後台日2國間的政治互動與文化交流。

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「苗栗獅山勸化堂文衡聖帝泥塑像」及「苗栗獅山勸化堂天上聖母泥塑像」以泥塑粧佛技藝製作，頭身比例平衡和諧，仿生表現突出，泥塑及妝佛工藝與早期林起鳳一系工藝相近，能代表清末至日治初期福州派大型泥塑神像雕塑之風格，深具藝術造詣。文衡聖帝，又稱關聖帝君，民間俗稱關公。

苗栗獅山勸化堂文衡聖帝泥塑像。（苗栗縣政府文化觀光局提供）

「苗栗獅山饒益院三大士與二護法生漆脫胎五尊像」以生漆脫胎技藝製作，神像五官細緻、比例勻稱，菩薩柳眉細眼、法像莊嚴，護法神情剛毅、姿態威武，能體現台灣日治時期生漆脫胎技藝神像的高度藝術性，且台灣現存日治時期以前生漆脫胎神像數量稀少，而此類「三大士與二護法」五尊一組的生漆脫胎群像尤為罕見。

「苗栗大湖萬聖宮林朝棟統領長生祿位」製作精美，係為感念林朝棟開墾大湖及倡建萬聖宮之功所立，祿位中央記錄其職銜、職掌、統領棟軍及獲「賞穿黃馬褂」之殊榮。

縣府文觀局表示， 此次登錄5案共計有8神尊像及1長生祿位，其不僅反映歷史文化，也展現工藝之美，歡迎民眾前往欣賞。苗栗縣指定與登錄之有形文化資產累計105件，含國定古蹟1處、縣定古蹟17處、歷史建築61處、文化景觀4處、史蹟1處、一般古物21組，期望透過文化資產的指定與登錄，讓民眾更加認識縣內有形文化資產，縣府也將持續致力於縣內文化資產的維護與發揚，厚植地方文化能量，保存珍貴文化資產。

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