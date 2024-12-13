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雲林西螺延平老街文化館 升級「西螺生態博物館」

2024/12/13 15:58

西螺延平老街文化館通過文化部審查升級為「西螺生態博物館」，雲林縣長張麗善率縣府團隊前往頒發設立登記證書。（記者黃淑莉攝）西螺延平老街文化館通過文化部審查升級為「西螺生態博物館」，雲林縣長張麗善率縣府團隊前往頒發設立登記證書。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕歷經2年努力，西螺延平老街文化館通過文化部審查升級為「西螺生態博物館」，雲林縣長張麗善今（13）日率縣府團隊前往頒發設立登記證書，成為雲林第一家私立博物館，也是《博物館法》上路後全國第7家。

雲林縣府文化觀光處長陳璧君指出，雲林全縣20鄉鎮市有20多處文化館舍，西螺延平老街文化館是螺陽文教基金會與縣府協力在2003年將捷發乾記茶莊修復及活化再利，20年來文化館不只提供藝文展覽空間、人才培育，國際藝術交流場域，更透過多元多樣的創意資源延伸，結合產業、文化、藝術，營造人文藝術鄉鎮，共同創造西螺集體記憶，成為西螺社造中心。

原為捷發乾記茶莊，活化成為西螺延平老街文化館，20年後再通過文化部審查升級為「西螺生態博物館」。（記者黃淑莉攝）原為捷發乾記茶莊，活化成為西螺延平老街文化館，20年後再通過文化部審查升級為「西螺生態博物館」。（記者黃淑莉攝）

陳璧君說，西螺延平老街是很有文化底蘊的場域，2022年縣府根據《博物館法》相關規定研究一套博物館申請流程，很開心延平老街文物館率先響應，歷經2年終於在11月底審查通過，符合博物館的5大項標準，包括典藏、研發、展示、教育推廣及公共空間，相當不容易。

西螺生態博物館館長何美慧表示，螺陽文教基金會在地方做文化藝術、文資保存工作近30年，受到地方鄉親支持，升級為博物館是新的里程碑，希望能幫助西螺豎立典範，也讓雲林文化藝術、文資保存、社造得到更多啟發及推廣。

西螺生態博物館館長何美慧（右1）為縣長張麗善（左2）、文觀處長陳璧君等人導覽館內展示的藝術作品。（記者黃淑莉攝）西螺生態博物館館長何美慧（右1）為縣長張麗善（左2）、文觀處長陳璧君等人導覽館內展示的藝術作品。（記者黃淑莉攝）

雲林縣張麗善指出，西螺延平老街文化館升級生態博物館，樹立文化空間營運的良好典範，提供好的展覽空間、生態教育學習環境，期盼未來有更多優質民間館舍加入私立博物館行列，讓雲林的文化版圖更充實，文化事業推展更專業更多元。

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