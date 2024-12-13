「幸の山茶花」黃孟玲師生茶花創作展 即日起在新瓦屋登場

「幸の山茶花」黃孟玲師生茶花創作展&王睿手作工藝聯展，讓茶花的千嬌百媚在畫布等各種媒材上綻放。（蔣育鳳提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕年關才剛逼近新竹縣縣花──茶花爭妍比美的時序，今天起在新竹縣竹北新瓦屋客家保存區，竟然就已先有各種茶花在畫布上、SWAROVSKI水晶、珍珠、水鑽、金件、毛線、編織等各類媒材上綻放，因為一場名為「幸の山茶花」黃孟玲師生創作&王睿手作工藝聯展，從今天起在新瓦屋展到明年1月24日為止，共有36件作品，要給大家對茶花全新的想像。

「幸の山茶花」黃孟玲師生茶花創作展&王睿手作工藝聯展，讓茶花的千嬌百媚在畫布等各種媒材上綻放。（蔣育鳳提供）

「幸の山茶花」黃孟玲師生茶花創作展&王睿手作工藝聯展，讓茶花的千嬌百媚在畫布等各種媒材上綻放。（蔣育鳳提供）

策展人蔣育鳳說，茶花是新竹縣縣花，每年12月開始綻放，於是新瓦屋匯客市藝文設計特別策畫前述別出心裁的「幸の山茶花」特展，結合黃孟玲師生、王睿手作工作室W/R Hand Made Materials總監高詩慧旗下教師群們，展出結合多元媒材的創意作品以及手作擺飾，讓觀賞者一覽茶花不同形式的嬌媚樣貌。

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「幸の山茶花」黃孟玲師生茶花創作展&王睿手作工藝聯展，讓茶花的千嬌百媚在畫布等各種媒材上綻放。（蔣育鳳提供）

蔣育鳳說，黃孟玲6年來在蕭如松藝術園區的松風學堂繪畫教室提供在地多元繪畫教學，學生遍及退休人士、科技公司主管、教師、公職人員以及家庭主婦等。

「幸の山茶花」黃孟玲師生茶花創作展，共有36件作品。（蔣育鳳提供）

至於王睿手作工作室則活用多樣性的手作素材，像是：SWAROVSKI水晶、珍珠、水鑽、金件、毛線、編織等，這次特別把山茶花融入畫作和毛線創作中，帶來全新的視覺饗宴。

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