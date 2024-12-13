台灣首位民族音樂學博士 呂炳川2800件珍貴文物贈傳藝中心

台灣音樂館館主任賴世哲（左2）、呂炳川教授家屬呂志宏（左3）及南華大學副校長賴淑玲（右3）合影。（傳藝中心提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣民族音樂學先驅呂炳川教授珍貴文物，今（13）日正式從南華大學轉贈國立傳統藝術中心台灣音樂館，轉贈文物包括田野調查手稿、筆記、音樂採集影音紀錄（卡式錄音帶、盤式錄音帶、錄影帶）、蒐藏資料、樂器、木雕等約2800件，這些資料將在完成典藏程序後，逐步數位化並提供檢索應用，成為未來民族音樂學術研究與文化傳承推廣的重要資源。

南華大學與台灣音樂館點交文物，文物形式多樣，包含樂器、木雕物件、田野調查手稿、筆記、音樂採集影音記錄等約2800件。（傳藝中心提供）

傳藝中心今以新聞稿表示，呂炳川音樂文物於2002年由家屬捐贈予南華大學保存，今（2024）年隨著台灣音樂館以專書出版呂炳川教授的研究著作《臺灣原住民族音樂的研究：比較音樂學的考察》，並辦理系列推廣講座，呂教授家屬代表呂志宏教授也表達將這批音樂文物轉贈台灣音樂館的意願，以持續實現呂教授希望「讓文物能被學界充分研究與運用」的遺願。

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傳藝中心指出，呂炳川（1929－1986）為台灣首位民族音樂學博士，是台灣民族音樂學研究的奠基者。畢生致力於台灣民歌採集與田野調查，對台灣原住民音樂、漢民族傳統樂種及劇種的研究卓有成就。1977年出版的《台湾原住民族—高砂族の音楽》唱片集及解說榮獲日本文部省藝術祭大獎，在民族音樂學領域的深遠影響，對學界及文化推廣貢獻良多。

台灣音樂館出版呂炳川教授《臺灣原住民族音樂的研究—比較音樂學的考察》音樂研究專書，促進台灣原住民音樂文化的保護、研究和傳承。（傳藝中心提供）

傳藝中心主任陳悅宜表示，特別感謝南華大學保存及協助轉贈呂炳川教授的珍貴音樂文物，台灣音樂館自2015年起啟動文物典藏計畫，至2024年已入藏42位台灣音樂家文物，並建置「台灣音樂群像資料庫」、「台灣音樂文化地圖」、「傳藝典藏網」供大眾查詢運用。此次文物轉贈標誌著呂炳川教授對民族音樂研究的心血將在專業環境中持續妥善典藏，並且為後世提供珍貴的文化遺產。

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