新竹縣喜閱節暨閱讀節嘉年華 今（14）日低溫中熱呼呼上場

今天氣溫下降很多，但是新竹縣喜閱節暨閱讀節嘉年華活動一早就熱呼呼地，很多親子趕來參加。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣喜閱節暨閱讀節嘉年華今天在縣府文化局圖書館、文化廣場登場，以「書海探險隊~古老精靈的召喚」為題，把閱讀跟冒險結合，儘管氣溫冷颼颼，但是現場依舊吸引相當多親子到場闖關，依照遊戲規則尋寶，找回散落在世界各地圖書館的古老精靈。

縣長楊文科說，閱讀能增加淵博知識，甚至昇華人格，縣府鼓勵閱讀，所以公共圖書館購書經費從他剛上任時的300多萬成長到現在每年3000多萬元。同時他也積極規劃一證通，以跟北部縣市府、大學合作，便利大家借閱。

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新竹縣喜閱節暨閱讀節嘉年華把閱讀和冒險結合，透過闖關，讓更多年輕孩子喜歡閱讀。（記者黃美珠攝）

新竹縣為提高各級學校學生書生比，今年結合爭取教育部國教署補助，斥資1170萬元經費，添購逾7萬8396冊優質好書，豐富各校圖書館藏書。

今天利用歲末假期推出喜閱節暨閱讀節嘉年華活動，由湖口信勢國小管樂團先後演奏：《號角與繁榮》、《Hawkeye Overture》及《Team Taiwan中華隊嗆司曲》拉開序幕，展現音樂跟閱讀也是密不可分的。

這次活動受知名職棒選手周思齊所創的台灣球芽棒球發展協會贊助抽獎禮物，還獲得職棒球員王威晨跟台積電部經理蔡政堯共同擔任現場神祕嘉賓，頒發「球芽基金獎學金」、「金豹特別獎」以及「閱讀獎學金」。

另外今天的活動也結合「管樂嘉年華」快閃，讓來自馬來西亞的八打靈公教國民型華文中學，跟在地的銅好重奏團 BRASSMEN、新竹縣仁愛國中管樂團跨國交流演出，並於演出前做快閃造勢。

教育局長楊郡慈說，他們明年1月將與天下雜誌教育基金會共同舉辦《故事開始的地方~希望閱讀》紀錄片免費觀影活動，邀請縣內教育第一線的教師們進場，透過偏鄉師生因為「閱讀」與「陪伴」改變人生的故事，複習大家早就知道的教育和閱讀力量。

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