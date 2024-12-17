台中州廳再利用如何規劃引關切 中市文化局：市民使用空間將達到約6成

台中州廳目前正進行第二期內部裝修工程（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中州廳再利用如何規劃引外界關切，民進黨議員黃守達昨天在市議會市政總質詢二讀會詢問，台中州廳公共空間的再利用應妥善的規劃，市府勿再以拖待變，在明年度台中州廳再利用暨周邊景觀工程編列2．53億的預算，並提出A、B兩方案，文化局應把規劃向市民講清楚，且應納入更多市民參與，讓台中州廳發揮最大的價值。

文化局長陳佳局表示，文化局將以A方案為主作為發想，此方案除卻辦公空間後，市民使用空間將達到約六成，一樓則會有展覽及相關委外的空間，使公共空間最大化，另非辦公空間的用途，未來規劃有市長邀請展。

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台中州廳1913年創建，2020年8月全面封館整修工程，第一期修復工程已於2023年6月驗收完成，目前辦理第二期工程，主要以室內裝修、機電及周邊景觀為主，仍會與古蹟介面有關。

台中市議員黃守達表示，文化局應說明台中州廳的空間規劃（記者蘇金鳳攝）

議員黃守達指出，中市目前共有四座國定古蹟，包含台中火車站、霧峰林家萊園、東海路思義教堂、台中州廳。其中僅有台中州廳為台中市政府所負責營運管理，更彰顯市府對其未來規劃的重要性。

黃守達表示，文化局在2023年9月州廳說明會的空間配置圖，有兩案，是將辦公空間多數集中在州廳北翼二樓的A方案，還是將主體的部分保留下來、在南翼以及北翼的後段部分拿來做辦公空間使用的B方案？ 文化局 應該說明清楚。

黃守達質疑，文化局明年度台中州廳再利用暨周邊景觀工程則編列2.53億的預算，但既然說要籌備市長邀請展，卻沒編列任何相關預算，質疑辦展的能量，明年底文化局就要進駐州廳，市長邀請展卻毫無準備，根本不夠把台中州廳當一回事。

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