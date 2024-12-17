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科工館、高市圖雙主題書展 陪民眾知識跨年

2024/12/17 18:03

科工館與高市圖攜手推出「星動時刻．量測傳說」及「印象派150週年」雙主題書展，陪民眾跨年。（科工館提供）科工館與高市圖攜手推出「星動時刻．量測傳說」及「印象派150週年」雙主題書展，陪民眾跨年。（科工館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕國立科學工藝博物館即日起至明年3月底，與高雄市立圖書館攜手推出「星動時刻．量測傳說」及「印象派150週年」雙主題書展，陪民眾知識跨年。

科工館表示，「星動時刻．量測傳說」主題書展即日起至明年元月31日，在市圖總館3樓展出與量測科技、天文觀測等相關書籍，民眾可與書展海報及相關物件合照，並於市圖官方Facebook書展活動貼文底下留言，標註「#星動時刻 量測傳說」及1位好友，就有機會獲得特展貴賓套票1組2張。

另於市圖總館和新興、三民、寶珠、陽明、文化中心等分館借閱5本圖書，或首次辦理市圖借閱證，可至借閱館櫃台兌換1張「星動時刻．量測傳說」特展門票優惠券，可享170元特展門票優惠（原價250元），送完為止。

「印象派150週年」主題書展則自明年元旦至3月30日，在市圖總館3樓展出，書展期間於總館使用自助借書機借閱5本書，並回答印象派代表藝術家的問題，憑借閱收據及正確答案，即可兌換「印象派150年光影藝術特展」禮品，每月禮品不同，包含貴賓卡及多種印象派文創商品，數量有限，總館借閱5本圖書或首次辦理市圖借閱證，即可至櫃台使用手機掃QRcode領取購票優惠連結。

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