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歷史建築後龍一號糧倉獲百萬經費 重新設計爭取活化利用
歷史建築原台灣省糧食局後龍一號糧倉獲約200萬經費，將規畫設計再爭取活化利用。（苗縣府提供）
〔記者蔡政岷／苗栗報導〕苗栗縣歷史建築「原台灣省糧食局後龍一號糧倉」經苗栗縣政府文化觀光局爭取補助，獲文化部補助經費，共約兩百萬將進行修復再利用研究計畫，希望未來能活化空間。23日也將在後龍鎮公所召開說明會，歡迎民眾共同參加，一起提出見解。
苗栗縣政府文化觀光局表示，「原台灣省糧食局後龍一號糧倉」長期閒置，登錄為歷史建築後目前為妥善運用，受國有財產署所託，由苗縣府文觀局辦理相關計畫。
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「原台灣省糧食局後龍一號糧倉」為早年台灣省政府糧食局於民國45年興建，做為農糧儲存使用。倉庫主體外為加強磚牆，內為木板條灰泥牆，頂部為木桁架石棉瓦屋頂，牆下方氣窗，內木百葉，外磚砌窗櫺形式特殊。且糧倉見證台灣糧食管理歷史歷程，典型糧倉保存完整，牆構造、上下窗均有目的功能，外廊雖已改造，但原木構樑支承牛腿保存良好，具保存價值，因而登錄為歷史建築。
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